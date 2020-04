La Paz también pide reabrir los centros de servicios sociales mientras el Ayuntamiento defiende la gestión actual

La Asociación de Vecinos de La Paz se ha sumado a la petición de otros colectivos vecinales de la ciudad de que el Ayuntamiento de Zaragoza reabra todos los centros de servicios sociales y ha ido un paso más allá, solicitando que se reanude la atención presencial. La semana pasada fue la Junta de Distrito de Actur-Parque Goya la que reclamó la reapertura "inmediata" del centro municipal de servicios sociales del distrito para atender a los ciudadanos que lo necesiten. Una reivindicación a la que también se sumaron otras asociaciones de la margen izquierda, así como del barrio Oliver.

La atención presencial en los 15 centros de servicios sociales de la ciudad quedó suspendida tras la entrada en vigor del decreto de estado de alarma “siguiendo las directrices estatales de fomentar el teletrabajo”, señalan desde el consistorio. A pesar de ello, el personal de servicios sociales sigue trabajando de forma telemática y atendiendo todas aquellas consultas que les llegan. “Se está atendiendo cualquier necesidad. Los trabajadores del área están haciendo un esfuerzo enorme”, añaden fuentes municipales.

Según estas mismas fuentes, la atención a los ciudadanos está garantizada, ya que parte de la plantilla también acude a puerta cerrada a algunos centros para realizar labores de gestión, acceder a documentación o utilizar aplicaciones informáticas específicas.

Aun así, la gestión del Ayuntamiento no parece terminar de convencer al colectivo de La Paz, que argumenta que existe “una parte de la población con dificultades serias para acceder a las nuevas tecnologías” y por tanto, para realizar trámites online. “Están abiertas tiendas de alimentación y supermercados. No tiene sentido que un trabajo como este, que también es esencial y tiene una demanda increíble, no se pueda prestar de manera presencial”, defiende José Luis Villalobos, presidente de la asociación.

A este respecto, desde el consistorio aseguran que si alguien tiene problemas para realizar este tipo de trámites solo tiene que llamar al teléfono gratuito 900 101 194 para recibir ayuda y asesoramiento. Desde que comenzó la crisis del coronavirus, ese número centraliza la atención de los servicios sociales del Ayuntamiento.

Además, en el caso de que alguna solicitud o trámite se tenga que entregar en mano irremediablemente, “se ha planteado la posibilidad de acordar una cita con fecha y hora para resolverlo”. Aunque eso sí, solo de forma “excepcional” y si no hubiera otra alternativa.

Un 97% por ciento de ayudas concedidas

Para la concejalía de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, prueba de que los servicios sociales están funcionando es la cantidad de ayudas que se están concediendo estos días.

Según fuentes municipales, las solicitudes de ayuda de urgencia de alimentación “se han más que duplicado” durante estas semanas. Y pese al aumento de la demanda desde el 16 de marzo, el porcentaje de ayudas concedidas con respecto a las solicitadas es del 97%, mientras que en el mismo periodo de 2019 fue del 94%. “Los servicios sociales municipales han concedido mediante atención telefónica más ayudas de urgente necesidad que en ningún mes de la serie histórica en los últimos diez años”, aseguran los técnicos del área.

Por otra parte, desde el área de Acción Social recuerdan que los profesionales de los centros municipales de convivencia realizan cada día unas 1.500 llamadas de seguimiento a personas mayores, con un total acumulado de 29.665 desde que comenzó el estado de alarma. Más de un centenar de esos casos han sido derivados a psicólogos de los centros municipales de servicios sociales, que prestan apoyo vía telefónica.

Por último, el consistorio señala que cada día reparten 1.492 menús a domicilio para personas mayores, cuando antes del la crisis del coronavirus eran poco más de 600. “Cada día se sigue apuntando gente y se incluye a todas las personas que así lo solicitan gracias a las aportaciones de Vamos Zaragoza”, concluyen.

