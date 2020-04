La nueva jueza baraja repetir el juicio del crimen de los tirantes el 21 de septiembre

La magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial María José Gil Corredera ha sido la designada para dirigir la repetición del juicio del llamado crimen de los tirantes, del que fue víctima Víctor Laínez y por el que se acusa al antisistema Rodrigo Lanza. Y la tarea no se antoja sencilla, ya que el primer fallo –por el que se condenaba al encausado a 5 años de prisión– no estuvo exento de polémica y la Fiscalía y las acusaciones no quieren desaprovechar esta segunda oportunidad para conseguir una condena de 25 años de cárcel por asesinato. Pero la defensa tampoco ha bajado los brazos y afronta esta segunda vista como el objetivo de lograr la absolución.

El primer reto que tiene por delante la nueva presidenta-magistrada del jurado –que toma el relevo a su compañero José Ruiz Ramo– es decidir si deja en libertad o no al acusado antes del segundo juicio, ya que mientras el Ministerio Público, la familia del fallecido y la acusación popular han solicitado una prórroga de la prisión provisional hasta el límite máximo de cuatro años, la defensa ha propuesto su inmediata puesta en libertad.

No tiene todavía carácter oficial, pero la repetición de la vista podría comenzar el próximo 21 de septiembre. Se trata de un lunes, por lo que lo lógico sería que las sesiones se prolongasen durante toda esa semana para que el nuevo jurado emitiera su veredicto al lunes siguiente. Estas son al menos las previsiones con las que trabaja la magistrada María José Gil Corredera.

Según ha podido saber HERALDO, la jueza cree muy difícil poder señalar antes la vista.Primero, por la complejidad del caso que acaba de asumir y que todavía habrá de estudiarse. Pero, sobre todo, por la incertidumbre que genera la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, que ha obligada a reajustar todo el calendario de juicios pendientes.

Recurso de súplica

Para dirimir la controvertida cuestión de la prisión provisional, Gil Corredera convocó ayer a todas las partes a una vistilla que se celebró a puerta cerrada y con las medidas de seguridad que exige el actual estado de alerta por el Covid-19. De hecho, todos los presentes hicieron uso de mascarillas y guardaron una distancia mayor de la habitual.

Antes de abordar el meollo la cuestión, que era la posible prórroga de la prisión provisional de Rodrigo Lanza, su abogado, Endika Zulueta, comenzó exponiendo los motivos por lo que también impugnó mediante un recurso de súplica la celebración de esta vistilla. No entiende el letrado que la nueva jueza decidiera convocarla cuando el pasado 4 de diciembre su predecesor ya acordó mantener al acusado en el centro penitenciario de Zuera hasta el próximo 9 de junio.

Zulueta recordó que la prisión provisional solo se puede prorrogar una vez, lo que ya se hizo. Pero la defensa fue más allá y propuso la inmediata puesta en libertad de su cliente por entender que la anulación de la primera sentencia por parte del TSJA dejaba también sin efecto la prórroga de la medida cautelar. En conclusión, para esta parte no existe «amparo legal» para que Rodrigo Lanza siga más tiempo preso, Máxime, dijo, con el alto riesgo de contagio de Covid-19 que se da en las cárceles.

La fiscal Ana Cabeza, el abogado de la familia de Laínez, Juan Carlos Macarrón, y la acusación popular, a cargo de David Arranz (Vox), insistieron en la necesidad de mantener preso al acusado hasta que se celebre el segundo juicio. Recordaron que tiene recursos económicos y pasaporte italiano, lo que le permitiría plantearse una posible fuga. Sobre todo, dicen, teniendo en cuenta la elevada pena a la que se enfrenta. Entienden que existe jurisprudencia que legitima prorrogar la prisión.