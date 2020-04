La tecnología se impone para atender a las personas con problemas con el alcohol

Terapias por teléfono, whatsapp o videollamada, en grupo o personalizadas. Así es ahora, que el distanciamiento social se ha impuesto por la crisis sanitaria del coronavirus, la ayuda que reciben los zaragozanos que tienen un problema con el alcohol en el Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones (Cmapa), un recurso del Ayuntamiento de Zaragoza, público y gratuito, que se encuentra atendido por un equipo multidisciplinar de profesionales, entre los que se hallan psicólogos, médicos, psiquiatras, diplomados y auxiliares en enfermería, trabajadores sociales y educadores. “Todos estamos en contacto a través del teléfono con nuestros pacientes y sus familias”, explica Irene Belloc, médico y responsable del Cmapa. “Están en general bastante estables, es decir, siguen sin beber. Además, no solo siguen el contacto con nosotros, los profesionales, sino que muchos pacientes mantienen el contacto entre ellos y se refuerzan, se autoayudan”.

“Eso sí, estamos empezando a notar que ha habido un cambio entre las tres primeras semanas y las últimas semanas del confinamiento. Ahora, el confinamiento empieza a pesar”, detalla Belloc. “Algunos nos están empezando a comentar que esto ya se está haciendo largo y preguntan cuándo vamos a poder vernos, cuándo vamos a abrir el centro. Estamos viendo una deriva que, por otra parte, era esperable”, continúa la misma. “Y el consumo no es una llamada clara a querer consumir, es una situación de desestabilización, de malestar interno, de frustración, de nerviosismo, de apatía, de aburrimiento… Sobre todo este último se lleva muy bien con el consumo. Y todo esto hasta ahora no se había producido, pero en los últimos días muchos nos lo están comentando. Y es que si esto nos está pasando factura a todos, alguien que podría no estar estable a nivel emocional, pues, aún más. Por lo que esto sí es un factor de riesgo para recaer”.

“Aunque también es cierto que ahora también tienen factores de protección: están cerrados los bares, no hay fiestas o celebraciones y no se queda con los amigos”, señala la responsable del Cmapa. “Pero, por contra, hay aislamiento y confinamiento. Hay personas que viven solas o con compañeros de piso, que son situaciones de especial vulnerabilidad”.

Más consumo de alcohol en el hogar

Tal y como ha constatado el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el análisis sobre el consumo en los hogares durante la semana 14 (del 30 de marzo al 5 de abril), tras la compra y almacenamiento de alimentos de primera necesidad en las primeras semanas, se han elevado las adquisiciones de vino (62,6%), cerveza (70,1 %) y bebidas espirituosas (79,3 %). Un consumo que se tendrá que analizar si es mayor al que se realizaba conjuntamente en el hogar y fuera de él, pero que desde el Cmapa quieren pensar que “no se está bebiendo más. Queremos pensar en positivo, pero no tenemos la constancia, por eso se está analizando a nivel europeo cómo está afectando al consumo de alcohol. Eso sí, si alguna persona cree que está bebiendo más y cree que puede tener problema, puede llamar a cualquiera de los números habilitados, entre ellos el 010, desde donde nos derivan la llamada”, reclama Belloc. “Podemos ayudarles, aunque sí que es cierto que no es lo mismo la atención presencial que la que podemos hacer ahora mismo, vía telefónica”.

La misma sensación tienen en el centro de Alcohólicos Anónimos de Zaragoza. Esta asociación que ayuda a las personas que tienen un problema con el alcohol desde la identificación, pues no cuentan con profesionales, constatan que el número de llamadas para pedir ayuda ha disminuido durante el confinamiento, a pesar de que ellos continúan atendiendo por teléfono las solicitudes de ayuda.

Asimismo, apuntan que “en su caso, se ha decidido paralizar las reuniones de forma estructural para no excluir a aquellas personas que no tienen internet o no saben utilizar las plataformas de videollamada, aunque algunos sí se llaman en grupos”. Por este motivo, por no poder realizar las reuniones de forma presencial, como se venía haciendo hasta ahora, reclaman que “cuando comience a levantarse el confinamiento se nos tenga en cuenta, pues para nosotros estas reuniones son imprescindibles”.

