Confinamiento y Big Data

Antes de empezar, tengo un aviso para ustedes. No se alarmen demasiado si en los próximos días ven un baile de cifras y que las curvas cambian. Se han modificado los criterios de notificación y de paso van a aprovechar para actualizar datos.

En los últimos días se han publicado varios estudios sobre la movilidad de los ciudadanos en distintos países. En España, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha preparado un informe en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística usando registros anonimizados de telefonía móvil.

En internet se pueden consultar de forma interactiva los resultados actualizados a nivel nacional, regional, provincial e incluso de grandes ciudades. En general se observa una notable reducción de la movilidad que indica que aparentemente el confinamiento se está cumpliendo.

A nivel mundial, las compañías Apple y Google han publicado también sus estudios basados en los datos de geolocalización de los usuarios de móviles iPhone y Android respectivamente. En ambos estudios España es el país donde se ha observado la mayor reducción de movilidad de sus ciudadanos, seguido de Italia y Francia. Son tres buenos ejemplos de las posibilidades que nos brinda la tecnología Big Data para conocer mejor lo que ocurre en nuestro mundo.

Todos los resultados parecen respaldar un alto grado de cumplimiento del confinamiento en España, pero puede que no sean un reflejo fiel de la realidad. No están registrando la movilidad de los ciudadanos, sino la de sus teléfonos móviles. Quizás estén pasando por alto que algunas personas, especialmente las de edad avanzada, no usan ese tipo de dispositivos cuando salen a la calle y son invisibles para el sistema.

