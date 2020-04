El Banco de Alimentos reparte 25.000 kilos de frutas y hortalizas entre 41 entidades sociales de Zaragoza

La petición de ayuda del Banco de Alimentos ha dado sus frutos y la organización ha comenzado este miércoles el reparto de 25.000 kilos de comida entre entidades sociales de Zaragoza, para continuar cubriendo las necesidades de las personas con menos recursos durante el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del coronavirus. El alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, que ha visitado las instalaciones de la asociación en Mercazaragoza, ha anunciado que este año se destinarán al Banco de Alimentos más de 40.000 euros de las arcas municipales, el cuádruple de lo habitual.

En concreto, 41 entidades colaboradoras recibirán las frutas y verduras del Banco de Alimentos en este reparto. De estas, hoy ya han recogido la comida 29 y el resto lo harán este jueves. Para llevar a cabo la distribución con las máximas medidas de seguridad se ha establecido un protocolo que, según informaron desde la organización, tiene como objetivo minimizar los riesgos y cumplir con la normativa sanitaria.

Así, las cajas de comida se apilan en la explanada exterior y los voluntarios llevan los alimentos hasta los vehículos asegurándose de guardar en todo momento la distancia de seguridad. También, tal y como ha indicado el presidente del Banco de Alimentos de Zaragoza, José Ignacio Alfaro, se ha creado un circuito en forma de ‘u’ para evitar aglomeraciones.

La asociación lanzó hace dos semanas un mensaje de ayuda para conseguir incrementar sus donativos porque cuando estalló la epidemia todavía no contaban con alimentos suficientes para todo el mes y no podían abastecerse mediante las campañas habituales. Desde entonces, han sido muchos, tanto empresas como personas particulares, los que se han decidido a participar, por lo que aseguran que ya no hay problemas de desabastecimiento. "Estamos muy contentos y seguimos animando a la colaboración", ha asegurado Alfaro, que destacó que las aportaciones económicas se están destinando de forma íntegra a la adquisición de productos.

Asimismo, según ha explicado Azcón, el Banco de Alimentos y el Ayuntamiento de Zaragoza firmarán un convenio de colaboración para este año de 35.000 euros, frente a los 10.000 que se han concedido en los años anteriores. Además, esta entidad será una de las nueve que verá incrementado el importe de la subvención municipal en un 15%, por lo que la cifra finalmente superará los 40.000 euros. El regidor ha agradecido la colaboración "masiva" de la sociedad y el "magnífico" trabajo de las entidades sociales, ahora "más importante que nunca".

El Banco de Alimentos trabaja estos días con una dificultad añadida, pues el número de voluntarios se ha visto reducido a la mitad, ya que se evita que acudan a trabajar aquellas personas con patologías previas. "Formamos parte de un grupo de riesgo, las edades de nuestros voluntarios oscilan entre los 60 y los 79 años", ha indicado Alfaro. Por ello, también recordó que quien quiera colaborar con el reparto de alimentos puede apuntarse a través de la página web del Banco de Alimentos. "Necesitan que personas jóvenes echen una mano", ha apuntado en este sentido el alcalde.

La entidad trabaja con asociaciones sin ánimo de lucro que se encargan de trasladar los productos al destinatario final. Ahora mismo, según ha dicho Alfaro, se está dando prioridad a las que no han recibido recursos del Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos (FEAD), pero se espera poder retomar el calendario habitual de reparto en el mes de mayo.

La Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, por ejemplo, ha recibido este miércoles alrededor de 1.000 kilos de frutas y verduras con los que, según ha explicado Ramón Mandeu, responsable de la obra social, tendrán para abastecer a los 250 usuarios de su servicio de comedor –ahora de recogida– durante los próximos diez días.

