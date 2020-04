Va a su finca a combatir la plaga de conejos y acaba denunciado por la Guardia Civil

Un vecino de Fuentes de Ebro que decidió ir el Viernes Santo a la finca de secano que tiene en Almochuel para combatir la plaga de conejos terminó denunciado por la Guardia Civil por saltarse presuntamente el confinamiento. El agricultor, que no es cazador, fue al terreno acompañado por un familiar, que sí tiene licencia de caza, para acabar con unos cuantos conejos que están arrasando los cultivos.

Su presencia fue detectada por el vigilante de seguridad de un parque fotovoltáico que se está construyendo en la zona y avisó a la Guardia Civil. Poco después llegaron tres patrullas y, después de que les pidieran que les acompañaran al puesto de Belchite, requisaron la escopeta del calibre 12 y una canana con 16 cartuchos, así como dos conejos que llevaban en ese momento encima y seis más que había en el vehículo. Los dos vecinos fueron propuestos para ser sancionados por incumplimiento el estado de alarma.

El agricultor afectado aseguró este martes que no se le pasó por la cabeza que ir a su campo supusiera una infracción, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de acabar con conejos que asuelan las plantaciones. "Hace unas semanas la DGA autorizó todo el que quisiera a terminar por cualquier método con la plaga. Pensé que el Viernes Santo, por la mañana y en una finca de mi propiedad en medio de la nada no podía molestar", señaló. El vecino de Fuentes añadió que no sirvió de nada que explicara a los agentes que los animales estaban causando muchos daños y que tiene que hacer algo.

"Los conejos no entienden de boletines oficiales ni de estados de alarma. Están acabando con el trabajo de un año y esto no se puede sostener. Igual si hubiera ido con un herbicida no habría pasado nada porque el trabajo en el campo es considerado servicio esencial. Pero si en vez de con plaguicida vas con escopeta, no es lo mismo. El Real Decreto no introduce matices y di por hecho que se podía hacer", manifestó.

El pasado domingo el presidente de Aragón, Javier Lambán, tras participar en la quinta videoconferencia de los presidentes autonómicos con el presidente, Pedro Sánchez, defendió que en la salida escalonada del confinamiento se debería poder ir a los huertos en las zonas rurales y combatir la plaga de conejos con los cazadores, cuyos daños en los cultivos calificó de "letales".

