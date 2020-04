Endika Zulueta: "Nos dan otra oportunidad para probar que Lanza actuó en legítima defensa"

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de anular la primera sentencia y repetir el juicio por el llamado crimen de los tirantes ha sido aplaudida por la Fiscalía, la familia de la víctima, Víctor Laínez, y la acusación popular. Tras encajar el 'golpe', la defensa asegura también que aprovechará la nueva vista para demostrar que Rodrigo Lanza "es inocente".

"Nos van a dar otra oportunidad para acreditar que Rodrigo Lanza, no solo no tuvo intención de matar a Víctor Laínez, sino que actuó en legítima defensa", señala el abogado del acusado, Endika Zulueta. De hecho, confía en que "tras un veredicto suficientemente motivado, podrá dictarse una sentencia absolutoria.

En cuanto a los motivos que han llevado al TSJA a ordenar que se celebre otro juicio con un nuevo jurado y otro magistrado-presidente, Zulueta muestra un "absoluto respeto" hacia la decisión de los magistrados. Eso sí, prefiere puntualizar algunas cosas. "La sentencia declara la nulidad del veredicto por no estar suficientemente motivado, pero el TSJA en modo alguno dice que el veredicto fuera erróneo", indica. Recuerda, además, que el veredicto obtuvo una "mayoría contundente", por 8 votos a 1. "El jurado consideró acreditado que Rodrigo Lanza no tuvo intención de matar al señor Laínez", insiste.

La defensa sabe que no cabe recurso contra el fallo de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, pero no descarta la opción de acudir al Tribunal Constitucional. Tiene 20 días hábiles para pensarlo, por lo que aprovechará el confinamiento para sopesar sus opciones. En cualquier caso, al tratarse de una causa con preso, no se paralizan los plazos procesales.

Pese a que las acusaciones están convencidas de la repetición del juicio obligará a prorrogar la estancia en prisión provisional de Rodrigo Lanza, su letrado no descarta completamente que pueda quedar libre el 9 de junio, como, en principio, está previsto. "Nadie esperaba una pandemia", dice, haciendo ver que nada es imposible. Desde luego, asegura que hará todo lo posible por conseguirlo.