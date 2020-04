Anulada la jura de bandera civil del 23 de mayo en la plaza del Pilar de Zaragoza

El Ministerio de Defensa ha anulado las juras de bandera para personal civil correspondientes al primer semestre del año, entre ellas la prevista en la plaza del Pilar el próximo 23 de mayo.

La decisión se ha adoptado ante el estado de alarma para la gestión de la grave crisis sanitaria por el Covid-19 y los plazos aún pendientes de determinar para la vuelta a la normalidad, según ha informado la Comandancia Militar de Zaragoza y Teruel.

En el momento que la situación lo permita, se retomará la posibilidad de volver a organizar una jura de bandera para personal civil en la plaza de Zaragoza, y en ese caso, se comunicará con antelación para que interesados puedan inscribirse.

Todos los ciudadanos que hasta la fecha se habían inscrito y que sigan teniendo interés por participar no deben volver a inscribirse en la nueva convocatoria, ya que se les dará por válida esa primera inscripción, y los que no deseen hacerlo o no puedan en una nueva fecha deben comunicarlo en la sede de la Comandancia Militar de Zaragoza y Teruel o en la Delegación de Defensa.