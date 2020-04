La Agencia Tributaria desmiente la paralización de material sanitario en la aduana del Aeropuerto de Zaragoza

La Agencia Tributaria ha desmentido este miércoles la paralización de material sanitario en la Aduana de Zaragoza y asegura que la instalación no cierra por la tarde y que incluso despacha material de primera necesidad en horario nocturno. Ha respondido así a la Comunidad de Madrid, que había dejado entrever en las últimas horas que la Aduana del Aeropuerto de Zaragoza estaba retrasando la recepción de material sanitario contra el coronavirus de un avión procedente de China.

Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran en una nota de prensa que ayer martes se despacharon todas las declaraciones aduaneras de tráfico comercial que se presentaron en la Aduana de Zaragoza y no quedó nada pendiente.

Apunta que en el caso concreto de una importadora con un cargamento de 1,5 millones de mascarillas y cajas para los lotes con destino Valencia y Madrid, la carga se ha despachado este miércoles por la mañana en 20 minutos una vez que, a las 09.26, se ha presentado la declaración aduanera.

Según dichas fuentes, cuando un medio de transporte llega a un puerto o aeropuerto, el transportista presenta una declaración sumaria, es decir, un listado de la carga a bordo, en el que figura el número de documento de transporte, bultos y kilos pero no los destinos y finalidades, que pueden ser "múltiples", por lo que el personal de aduanas no puede despachar la mercancía hasta que los propietarios no presentan la correspondiente declaración aduanera para retirar el material.

Desde la Agencia Tributaria aseguran que el personal de Aduanas está volcado y haciendo un gran esfuerzo para colaborar en la distribución de material sanitario.

En este sentido informan de que ayer martes llegaron tres vuelos al aeropuerto de Zaragoza, uno procedente Moscú, otro de Doha y otro de Ámsterdam, cuyas declaraciones sumarias se presentaron a las 01.26, 15.06 y 19.58 horas, todos con mercancía procedente de China previamente transbordada en esos aeropuertos internacionales.

Así, ayer se despacharon dos declaraciones, cuyo destinatario era Ingesa, de mercancías que llegaron en el avión de Ámsterdam y cuya declaración aduanera se presentó a las 20.30 y que fue despachada entre las 21.20 y las 21.30 y del que salió material sanitario con destino a la Comunidad Valenciana.

En lo que respecta al vuelo procedente de Doha, la declaración sumaria contenía 43 partidas o envíos distintos, y para seis, ninguna con material sanitario, se presentó declaración, mientras que el resto (37) no se pudo despachar por la ausencia de dicho documento.

Desde la Agencia Tributaria se recuerda a las Comunidades Autónomas que, para facilitar un seguimiento adecuado de los envíos, pueden remitir un correo electrónico de forma anticipada a dirección.aduanas@correo.aeat.es, con información sobre el número de vuelo, posibles escalas y hora estimada de llegada al aeropuerto de destino; número de conocimiento aéreo (AWB) en transporte aéreo, o número de contenedor y Bill of Lading (B/L) en marítimo y nombre del exportador.

Además del nombre y NIF del Importador; especificar si se trata de donación o compra; kilos totales, unidades y tipo de mercancías (lista de carga con especificación de las mascarillas o el otro material que pueda traerse); aduana prevista de entrada y cualquier otro dato que se considere pertinente anticipar.

Este procedimiento es el que se sigue con Ingesa y con otras entidades que se han puesto en contacto con el Departamento de Aduanas de la AEAT para conocer los trámites a seguir.