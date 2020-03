Controles a los usuarios del bus uno a uno: «¿Mil euros de multa, dice? ¡Ya he echado el día!»

El coronavirus no es ninguna broma y las normas, más que nunca, están para cumplirlas. Ese el mensaje que las autoridades sanitarias repiten una y otra vez a modo de mantra. Sin embargo, parece que algunos todavía no son verdaderamente conscientes del riesgo que implica deambular estos días por la calle. Y no es hasta que les obligan a rascarse el bolsillo cuando se dan cuenta del error: aunque para entonces ya es tarde, porque la denuncia ha comenzado a tramitarse.

El número de contagiados y fallecidos aumenta cada día y la Policía Local de Zaragoza no está dispuesta a dejar pasar ni una. Por ello, esta semana ha decidido intensificar la vigilancia sobre el transporte público, con controles estáticos en los que se da el alto a todos los autobuses urbanos para identificar uno por uno a todos los pasajeros. Y todos aquellos que no pueden justificar el desplazamiento acaban siendo sancionados y obligados a apearse.

«¿Hasta mil euros de multa, dice? ¡Ya he echado el día!», mascullaba este miércoles un jubilado en pleno paseo de la Constitución después de que un agente le extendiera la correspondiente papeleta. Como explicaba después el funcionario, esta persona no reunía ninguno de los requisitos que se exigen para poder salir de casa –ir al supermercado, ir o volver de trabajar, por causa de fuerza mayor...–, por lo que fue invitada a bajarse del autocar y regresar a pie a casa.

Pero no fueron una ni dos las denuncias que se tramitaron ayer en este control y en otros. Hasta la fecha, no es obligatorio contar con un justificante del trabajo para poder desplazarse, pero, como explican desde la Delegación del Gobierno de España en Aragón, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «pueden hacer todas las comprobaciones e indagaciones que consideren pertinentes» para comprobar que se cumple con el artículo 7 del Real Decreto del Estado de Alarma.

Mejor llevar un justificante

Por ello, conviene ir provisto de cualquier certificado o documento que acredite que el portador se encuentra dentro de las excepciones autorizadas. «Toda la documentación que pueda facilitar la tarea de los agentes hace todo más sencillo», apuntaban desde la Delegación del Gobierno, que insiste en la necesidad de no salir de casa más que en aquellos casos estrictamente necesarios.

«No tengo carné ni bus y a mi padre lo pueden multar con 1.000 € por llevarme en coche al trabajo», se lamentaba la semana pasada a través de HERALDOJorge Hernández, un joven de 21 años de La Almozara al que la crisis del coronavirus ha estado a punto de costarle el trabajo al prohibirse circular a más de una persona en el coche.Sin embargo, su caso –trabaja por las noches en una empresa de Villanueva de Gállego, a la que no tiene forma de ir si no le lleva su padre– y otros han obligado al Ministerio del Interior a establecer nuevas excepciones.

Para evitar que se den situaciones como la de este zaragozano, Guardia Civil, Policía Nacional y Locales van a permitir que vayan hasta dos personas en un mismo vehículo siempre que lo hagan por un motivo totalmente justificado –como ir a trabajar a la misma empresa, que uno no tenga carné...– y con una serie de precauciones. De tal modo que uno tendrá que ir delante y otro en los asientos traseros, y nunca justo detrás del puesto del conductor. Cuando se trate de una furgoneta o monovolumen con capacidad para más pasajeros, se permitirá solo uno por fila de asientos y tampoco podrán ir justo detrás.

«Acabamos de parar a una furgoneta en la que iban dos personas. Eran trabajadores de una empresa de muebles, lo que han podido acreditar. Además, iban perfectamente sentados. Todo en regla», decía ayer un agente en un control.

