Luis Femia: "Muchos negocios no volverán a abrir si no se les ayuda"

¿Qué sensación prima en la hostelería ante esta crisis?

Son momentos de incertidumbre y muchas dudas. Los acontecimientos se han sucedido de forma precipitada. Preocupa el presente, pero todavía más el futuro.

¿Entienden que las medidas adoptadas por las administraciones son acertadas?

Es comprensible que los esfuerzos de se centren, en primer término, en combatir la pandemia, pero no se pueden dejar de lado las medidas económicas. A nivel estatal, el Real Decreto-Ley 8/2020 es tímido. Valoramos positivamente la adopción de medidas como el ERTE o la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores por cuenta propia afectados por declaración del estado de alarma, pero no comprendemos por qué estas medidas se condicionan al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

¿Cómo se podría completar esa disposición?

Echamos en falta otras medidas adicionales, como las adoptadas por el Gobierno francés, que ha asumido el pago de créditos bancarios y ha suspendido el pago de facturas de luz y gas, así como el pago de alquileres de locales de negocio.Además, a nivel local, entendemos que el Ayuntamiento de Zaragoza debería seguir los pasos de otras ciudades como Madrid o Valencia, suspendiendo el pago de impuestos municipales (IBI, IAE, basuras, agua...).

¿Qué tipo de negocios son los más afectados?

Las pymes y microempresas. El hostelero es un sector muy atomizado y los negocios familiares, con dos o tres trabajadores, son los más afectados. Estos empresarios también tienen que hacer frente a los gastos de su economía familiar con un nivel de ingresos que se ha visto reducido a cero.

¿Se espera el cierre de muchos negocios?

Es pronto para hacer una valoración precisa al respecto. El Real Decreto 463/2020 suspendió totalmente las actividades de hostelería y restauración, con pequeñas salvedades muy residuales: servicios de entrega a domicilio y servicios de restauración emplazados en establecimientos de suministro de combustible, que deben facilitar al transportista un servicio de catering. No obstante, si no se toman medidas más contundentes, muchos negocios no volverán a subir la persiana.

¿Cómo esperan que respondan los clientes cuando el estado de alarma acabe?

Ni mucho menos habrá un ‘boom’ de afluencia de público. El consumo se reactivará de forma progresiva, conforme se vaya generando un clima de confianza. Hay que tener en cuenta que la alerta sanitaria continuará a pesar de que finalice el estado de alarma.

¿Es la peor época del año para afrontar una situación así?

Cualquier temporada es mala, pero está claro que la Semana Santa atrae a muchísimos turistas y que las consecuencias de su suspensión van a ser terribles.

Los ingresos de este periodo festivo son fundamentales para los negocios locales…

La Semana Santa es un atractivo de referencia en Zaragoza, es fiesta de Interés Turístico Internacional. Este es un periodo clave de facturación. Se ha perdido una oportunidad de negocio importante.

¿Se puede ofrecer una cifra aproximada de las pérdidas?

No tenemos una estimación, pero vuelvo a insistir en que la paralización de la actividad en nuestro sector es total. A la pérdida de facturación habría que sumar el sobreendeudamiento que se está generando y se generará para sumir gastos corrientes.

¿Confían en ver las terrazas llenas próximamente?

Confiamos en que el buen tiempo sea un aliado en la reactivación del consumo. El verano está a la vuelta de la esquina, pero no nos engañemos, será un proceso lento y sostenido.

¿Esperan que el Ayuntamiento suspenda las tasas de terraza?

Estamos elaborando un compendio de medidas fiscales para solicitarlas al Ayuntamiento. Tienen dos premisas: la suspensión de la exigibilidad de impuestos y tasas municipales durante el periodo de inactividad y el establecimiento de bonificaciones fiscales excepcionales y transitorias a implementar una vez reactivada la actividad.