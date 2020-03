Mucha lectura, Monopoly y extensas charlas para sobrellevar el encierro

También ellos se quedan en casa. Los políticos del Ayuntamiento de Zaragoza, como el resto de ciudadanos, tratan de seguir a rajatabla las medidas del estado de alarma que decretó el Gobierno de España por el Covid-19. Aunque continúan trabajando, lo hacen desde sus hogares y recurren a los medios telemáticos para hacer reuniones diarias con su partido. El tiempo libre, también en casa, lo aprovechan para leer, ver películas y pasar ratos agradables con la familia. La mayoría coincide en que parar un rato nunca viene mal, aunque todos están de acuerdo en que tiempo para aburrirse, tampoco les queda.

Alfonso Gómez (PSOE) cuenta que asume el encierro con "responsabilidad" y "deportividad". "Estamos utilizando la tecnología para trabajar, que no deja de ser algo complejo, y respaldando a todas las administraciones", explica el portavoz adjunto del grupo socialista. Asegura que, "aunque no lo parezca", todavía le "falta tiempo", pero aprovecha el ocio para estar junto a su familia.

"La sensación de no salir de casa es extraña, pero se pueden hacer muchas cosas –asegura–. Yo estoy compartiendo charlas más profundas con mis hijas y jugando alguna que otra partida al Monopoly". También, dice Gómez, hace falta emplear el tiempo en hacer "pedagogía" entre vecinos, familiares y amigos, para que todo el mundo entienda lo necesario que es respetar las normas para frenar la expansión del coronavirus.

Para Pedro Santisteve, portavoz del grupo municipal de ZEC, tampoco supone un gran problema el confinamiento. Lo que sí añora es el deporte: "Casi todas las mañanas iba a nadar a la piscina, eso lo echo en falta". No obstante, hay formas de ponerle remedio mientras dure el encierro. "Habrá que empezar a hacer ejercicio en casa, para no perder la costumbre", cuenta entre risas el exalcalde de Zaragoza.

Fernando Rivarés (Podemos-Equo), por su parte, se sorprende al darse cuenta de que este tiempo confinado en su domicilio no le ha servido para leer más, sino menos. Según aclara, siempre aprovechaba los viajes en tranvía hasta el Ayuntamiento –media hora de ida y otro tanto de vuelta– para avanzar con algún libro. Sin embargo, asegura como el resto que el tiempo no pasa más despacio por estar en cuarentena. "Los días nunca se me hacen largos, siempre busco la forma de tener proyectos y planes", enfatiza el portavoz de la formación morada.

Los dos concejales de Vox son los que más tiempo llevan encerrados en sus domicilios, tras los casos positivos en coronavirus registrados en la formación a nivel nacional. Unos días después, también Carmen Rouco, edil en el Ayuntamiento, confirmó que padece la enfermedad. No obstante, según el portavoz del grupo municipal, Julio Calvo, su compañera evoluciona de forma favorable en su domicilio y, tras unos días de mucho cansancio, se encuentra mejor. En el caso de Calvo, la clave para sobrellevar el encierro es mantenerse entretenido: "Yo me estoy dando unas panzadas de leer que para qué", dice.

Excepciones en el gobierno

Entre los concejales del gobierno la situación es algo diferente, pues muchos de ellos deben salir a la calle a menudo por trabajo. "Toda mi familia está en casa confinada pero a nosotros nos toca trabajar todavía más intensamente", cuenta la responsable de Movilidad, Natalia Chueca. "Estoy extremando las medidas de precaución y cuando llego a casa paso por un filtro exhaustivo de desinfección", resume.

Aunque para trabajar sí que abandonan el domicilio, el ocio, si queda algo, se hace siempre dentro. La vicealcaldesa y edil de Cultura, Sara Fernández, asegura que intenta ver siempre "el vaso medio lleno" y cuenta que está pasando con su hija mucho más tiempo del habitual: "Eso es todo un privilegio".

En general, el mensaje que lanzan los políticos es el mismo: ahora prima la responsabilidad y quedarse en casa es el mejor modo de luchar contra el Covid-19.

