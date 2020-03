No se multará por ir al huerto o pasear con permiso médico, pero sí por ir a la casa de la playa

De 300 a 1.000 euros. Ese es el importe de la multa a la que se exponen ahora todos aquellos que incumplan las restricciones de movimiento impuestas durante el estado de alarma para frenar el coronavirus. Pero el Ministerio del Interior no quiere que se apliquen dobles raseros, por lo que se están unificando criterios para que la Guardia Civil y el resto de Policías dejen claro a sus agentes cuáles son las excepciones que no conllevarán sanción. Dichas instrucciones, que se resumen en un escrito de cuatro páginas al que ha tenido acceso HERALDO, dicen que se podrá usar el coche para ir a atender el huerto y que se estarán autorizados los paseos al aire libre con prescripción médica. Sin embargo, lo que queda prohibido es usar el vehículo particular para desplazarse a una segunda residencia, puesto que «no se consideran domicilio habitual a efectos de exención de la limitación a circular por la vías públicas».

Una de las cuestiones que había suscitado más dudas era el número de pasajeros que podían hacer un uso simultáneo del mismo coche. Pero ahora queda zanjado el asunto: «Las personas únicamente podrán circular, a pie o en medio de transporte, por las vías o espacios de uso público, de forma individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada».

"Las personas únicamente podrán circular, a pie o en medio de transporte, por las vías o espacios de uso público, de forma individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada»

El Real Decreto aprobado el pasado 14 de marzo no puede concretar absolutamente todos los supuestos y de deja «cierta cierta discrecionalidad» a los agentes que velan por la aplicación del Estado de Alarma.De hecho, serán los funcionarios quienes habrán de juzgar en ocasiones qué desplazamientos no contemplados de forma expresa en la lista de excepciones se consideran en realidad «ineludibles». A modo de ejemplo, se autoriza la asistencia a parcelas, casas de campo o similares para la atención de huertos particulares, animales de compañía o ganado, etc. Del mismo modo, los agentes no podrán multar tampoco a aquellas personas que «por prescripción médica acreditada necesitan caminar o tomar el aire fuera de su domicilio».

Se sigue sin exigir justificante

Según las instrucciones existentes hasta el momento, no se solicitará al ciudadano documento alguno que justifique la actividad que alega para eximirse de la limitación deambulatoria. «No obstante, el agente actuante podrá considerar, a su juicio, con base en otros elementos externos, que un ciudadano se encuentra incumpliendo las medidas adoptadas durante el Estado de Alarma», dice la circular.

La Guardia Civil y las distintas Policías Locales de Aragón llevan toda la semana intensificando los controles tanto en casco urbano como en carretera para evitar un uso no autorizado de los vehículos. Sin embargo, son bastantes los ciudadanos que aseguran sentirse «atrapados» por las limitaciones de movimiento establecidas, al no disponer de transporte público ni vehículo particular y estar obligados a trabajar.

La última hora del coronavirus en HERALDO.