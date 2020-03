Una vecina de Alfajarín de 71 años, maestra entre costuras por una buena causa

A Mari Luz Rotellar, de 71 años, ni la diabetes ni los problemas coronarios le impiden llevar una vida activa a diario. Por el contrario, la evolución de la pandemia, que ha confinado a muchos mayores en sus casas, le ha quitado parte de su rutina. Y así, entre el aislamiento y las ganas de sentirse activa, surge una iniciativa ciudadana que ya se ha hecho viral en redes sociales, apenas dos días después de que la hija la grabara en vídeo para explicar en su Facebook cómo se hace una mascarilla casera.

"Mi madre tiene 71 años y es usuaria habitual del centro de salud de Alfajarín. Este lunes se le ocurrió, sin decirnos nada a nadie, llamar al ambulatorio para ofrecerse a hacer mascarillas de tela y me mandó al centro con una que había hecho en casa de muestra para que preguntara si servía", explica esta zaragozana.

Viendo que las necesidades iban en aumento, ya no solo en hospitales, sino también en residencias de ancianos de la localidad, supermercados, etc., a Mari Luz Ramírez se le ocurrió grabar en vídeo a su madre y publicarlo en su cuenta de Facebook para ayudar a todo aquel que quisiera colaborar en la fabricación de mascarillas artesanales desde casa. A las pocas horas -cuenta- estaba desbordada por la solidaridad ciudadana y hasta tuvo que poner el móvil en 'modo avión' para evitar llamadas intempestivas a altas horas de la madrugada. "Desde que abrí la publicación en Facebook estoy alucinando... Me escriben de México, de Colombia... Todos quieren mandarnos telas y ayudar en lo que sea. Mi madre no se junta con nadie, porque como es factor de riesgo, ni yo la estoy viendo... Pero está agradecida y muy contenta. Le ha tocado tantas veces ir al centro de salud, que quería colaborar como fuera", relata Mari Luz, que regenta un pequeño negocio de alimentación en el municipio. Según señala, la solidaridad nace en cada rincón del pueblo. "Mi madre no quiere sentirse protagonista de nada. Es una más del montón de personas que está cosiendo desde casa para residencias de ancianos, hospitales, centros de salud de Zaragoza...", detalla

A su juicio, si algo "bueno" ha traido el coronavirus es esa red social y vecinal que está aflorando en los pueblos y municipios de toda España para ayudar a no solo a los más vulnerables, sino también a sanitarios y a todo aquel que de una u otra forma se pueda ver afectado por la enfermedad y el aislamiento. En concreto, en Alfajarín, tanto la mercería del pueblo como la droguería han colaborado donando material, como gomas y alambre para todas las mujeres que saben coser.

"Hoy la de la ferretería me ha traido alambre y no me lo ha querido cobrar para que mi madre siguiera cosiendo. Al final es una cadena de favores y hay muchísima gente anónima que se está volcando", reitera. En el caso de sus padres, de 71 y 78 años, la iniciativa ha contribuido también a que ellos mismos lleven mejor el aislamiento que dicta el estado de alarma para los mayores. "A mi madre esto le da vida... Ella es una persona muy activa y así se siente orgullosa y valiosa para algo, que es muy importante. Mi padre, por su parte, tiene un perro chiquitín que es muy faldero y no le quiere salir a la calle... Parece de chiste, pero son anécdotas del día a día", dice entre risas esta vecina.

En apenas dos días, Mari Luz Rotellar, de 71, ha confeccionado ya más de 30 mascarillas. “Ahora usa sábanas de su ajuar. De algodón recio. Empezó el lunes por la tarde cuando nos dieron el visto bueno en el centro de salud. Cuando las tiene, me deja una bolsa en la puerta o en la ventana, respetando las distancias. Y yo las llevo", explica Ramírez, quien tuvo que cancelar un viaje a Japón cuando vio que se complicaba la situación por culpa del coronavirus.

"Tenía ya el billete y todo pagado cuando vi que las autoridades sanitarias aconsejaban no viajar", indica.

En el pueblo, donde también la conoce todo el mundo por su negocio local, insiste en que hay muchas iniciativas para tratar de ayudar estos días. Asegura que las mascarillas faltan en todos los sectores, desde el centro de salud del pueblo, a residencias y trabajadores que le llevan mercancía estos días. "A mí madre esto le está manteniendo activa y contenta. Porque sin dar vueltas, se agobiaría... Es muy activa. siempre ha estado ocupada y esta labor no le puede generar ni subidas de tensiones ni nada... Ahora está cosiendo una para la panadera de al lado; otra para un guardiacivil. Dice que le faltaría bordarlas...", bromea.

En el vídeo que ha compartido en Facebook, suman ya cientos de reacciones de todo el mundo. Mari Luz insiste en que su madre no es modista, pero siempre le ha gustado coser y tenía en casa un "cargamento de telas" que ha confeccionado durante años por hobby. Ahora usa sábanas de su ajuar, que son de algodón recio, precisamente el tipo de tela que aconseja Sanidad para fabricar mascarillas en casa. "Es una pasada. En el centro de salud están tomando mucha precaución y me cogen la bolsa en el hall. Pero hay un montón de personas cosiendo por su cuenta; gente que van desinteresadamente a las residencias de ancianos para entretenerlos y les llevan también mascarillas gente del pueblo. A mí medio por subir el vídeo, como un tutorial, por si podía ayudar, pero nunca imaginé esto", confiesa.

Un taller de trajes medievales muy solidario

Cristina Barceló y Fernando Abad, una pareja de Alfajarín, también dedican su cuarentena a colaborar con la causa desde su pequeño taller de confección de trajes medievales. HA

Cristina Barceló y Fernando Abad regentan, por su parte, un taller de trajes medievales que, al igual que Mari Luz, está plenamente volcado con la causa en este municipio zaragozano. "Vivimos encima del taller y eso nos permite dedicar tiempo a este tipo de cosas. En estos momentos lo primero es ponerse al servicio de la sociedad", recalca la pareja, mientras trabaja en la confección de mascarillas de tela para enviar a hospitales, residencias y centros de salud. "Es muchísima gente la que está cosiendo. Igual la que tiene la droguería que la mercería. Al final es una labor en conjunto del pueblo", asegura Fernando, quien echa en falta un poco de coordinación por parte de alcaldía o de los servicios sociales para dar salida a todas las donaciones que está haciendo por cuenta propia la gente. En su caso, cuenta que tienen ya varios encargos pendientes. "Nosotros ya no tenemos mascarillas porque las hemos entregado. Esta mañana, yendo al supermercado de Alfajarín, nos han pedido media docena porque las que tenían eran de papel y llevaban diez días usándolas. Las llevamos a cualquiera que necesite", insiste la pareja.

"Cualquiera tiene una máquina de coser en casa y la solidaridad aquí es grande"

Para acelerar la producción, ya que cuentan con los equipos necesarios para ello en su taller, a Cristina y Fernando les gustaría contar con más recursos materiales. "Nosotros no tenemos telas apropiadas para esto, pero si consiguiéramos además de las telas, gomas e hilo piezas en rollo, seria mas rápida la producción. Yo ahora estoy cortando sábanas manualmente, pero hay que ir plegándolas y pierdes tiempo. Lo estamos haciendo todo de forma manual, pero de tener más materiales, con el mismo tiempo que invirtiéramos, sacaríamos el doble", subraya este artesano de Alfajarín, que hace un llamamiento a quienes puedan colaborar y donar material específico para ir más veloces a la hora de confeccionar estas mascarillas solidarias, "e incluso uniformes para los sanitarios", si se diera también la necesidad.

