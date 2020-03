Un aparatoso incendio atrapa a 5 vecinos de Utebo y obliga a rescatarlos por la ventana

Cinco personas han tenido que ser rescatadas esta noche por la ventana al declararse un aparatoso incendio en dos viviendas ubicadas en la parte superior de una nave del barrio de Malpica de Utebo, muy cerca de la fábrica de Chocolates Lacasa. Al parecer, la tremenda humareda que se ha producido en las cocheras ha empezado a ascender rápidamente y ha impedido a sus inquilinos salir a la calle, de ahí que hayan tenido que ser los Bomberos de Zaragoza los que los evacuaran con una escala desde el primer piso.

La central del 112 ha recibido el aviso sobre las 22.10 alertando de un fuego en una zona industrial, lo que ha obligado a movilizar hasta cuatro camiones: una autoescala y tres bombas. Sin embargo, al llegar al número 77 de la calle de Miguel Servet, donde se ha registrado el incendio, han comprobado que no era ninguna empresa la afectada, sino un edificio que cuenta con garajes en la planta calle y viviendas en las superiores.

Al tratarse de una zona industrial, los bomberos han movilizado numerosos vehículos. HA

Las personas a las que han tenido que sacar por la ventana son dos matrimonios y la hija de uno de ellos, que al parecer no han sufrido quemaduras, ya que no ha habido llamas pero sí muchísimo humo. En cualquier caso, los sanitarios de la ambulancia del 080 estaban examinando a una de las mujeres, que tiene asma y presentaba algún problema para respirar. En cualquier caso, parece que su estado no reviste gravedad.

Tras poner a salvo a estas cinco personas y controlar el incendio, los bomberos han estado examinando el edificio para intentar aclarar las causas que, por el momento, se desconocen. En cualquier caso, en principio, se descartaría un fallo eléctrico. La Policía Local de Utebo, que ha acudido enseguida a la llamada de socorro, ha prestado también asistencia a los afectados.