Solo el 15% de la plantilla del Ayuntamiento de Zaragoza trabaja presencialmente

Con las mínimas pulsaciones. En el Ayuntamiento de Zaragoza, en consonancia con la situación de confinamiento general que vive el país, la mayor parte de los funcionarios quedaron dispensados de asistir a sus puestos de trabajo en la primera jornada laboral tras la declaración del estado de alarma. Y así seguirá en los próximos 15 días, a la espera de la evolución de la pandemia. Este lunes solo un 15% de la plantilla, 739 trabajadores municipales incluidos policías y bomberos, tuvieron que abandonar sus viviendas para atender sus obligaciones laborales. El Consistorio tiene 4.968 trabajadores.

La situación fue más dura de la prevista en un principio, dado que el Ayuntamiento ha tenido que adaptarse durante el fin de semana a las directrices del real decreto del estado de alarma. En un principio se iba a mantener una mínima atención al público, por ejemplo en tributos o en el registro, pero al final no fue así. Esto hizo que el edificio de la Casa Consistorial de la plaza del Pilar estuviera desierto. En la entrada, tres agentes de la Policía Local se sorprendían con los "seis o siete despistados" que durante la primeras horas de la mañana se habían acercado a hacer algún trámite, sin saber que los plazos administrativos estaban suspendidos por el real decreto gubernamental del sábado.

En los pasillos, era difícil encontrar a alguien. Los grupos municipales estaban cerrados y algunos servicios completamente clausurados. Por la casa consistorial se dejaron ver algunos concejales del gobierno o altos funcionarios, así como el personal justo para atender las urgencias. "Público no hay. Creo que el acceso está cerrado salvo urgencias", explicaba una funcionaria. El servicio de Organización, el 010, redes y sistemas, plantilla del cementerio, policías, bomberos... "Solo tiene que venir la gente imprescindible", dijo el sindicalista Roberto Tordesillas, de CC. OO., que este lunes estuvo en su oficina del Seminario para atender las dudas de los trabajadores.

Por áreas, de los 1.313 trabajadores que dependen de Alcaldía (la mayoría policías) prestaron servicio presencial 161 (155 agentes). Por otro lado, de los 605 empleados dependientes de Servicios Públicos, acudieron a su puesto 180 (85 bomberos). Una de las áreas que más presencia tuvo es Acción Social, que mantuvo a 160 funcionarios en sus puestos (en total hay 1.124). En Cultura solo hubo dos; en Hacienda, 73; en Urbanismo, 20; en Economía, 46; en Participación, 6; y en Infraestructuras, 91.

Que los empleados no estén presencialmente en sus puestos de trabajo no quiere decir que estén de vacaciones. Aunque el Ayuntamiento no es una administración adaptada al teletrabajo, muchos están con los teléfonos desviados o se han llevado tarea a casa. Como mínimo, tienen que estar localizables, como explicó el concejal de Personal, Alfonso Mendoza. "Hay que agradecer el esfuerzo de todo el mundo. Se está entendiendo la situación y cada uno aporta su grano de arena", destacó.