Alertan de la acumulación de material de obra a las puertas de un colegio de Valdespartera

Suciedad, restos de basura, excrementos y abundante material de obra. Esto es lo que puede encontrarse en los alrededores del colegio de San Jorge, ubicado en el zaragozano barrio de Valdespartera.

Así lo han puesto de manifiesto algunos padres que llevan a sus hijos a este centro educativo. Para poner fin a esta situación reclaman más limpieza, y advierten de que la presencia de objetos como vallas, tablas de madera y losas de hormigón en esa zona puede resultar peligrosa para los más pequeños.

“Lo tienen dejado. Aquí nadie viene a limpiar”, comenta Miguel Ángel, un vecino de Valdespartera que además de tener un hijo escolarizado en este colegio suele pasear por la zona con su mascota. “También hay mucho material de obra, porque han ido haciendo el colegio por fases y lo han ido dejando todo por allí”, señala poniendo como ejemplo varias vallas apiladas en el suelo.

“Hace un tiempo construyeron un camino de hormigón para que tanto padres como niños pudieran llegar hasta el colegio sin mancharse, porque es todo tierra. Cuando acabaron, los operarios quitaron las vallas y llevan cerca de dos años ahí tiradas”, apunta este vecino, que tomó varias fotos de los alrededores del centro la semana pasada para compartirlas en redes sociales y tratar de dar difusión a su problema.

La preocupación de Miguel Ángel es que estos objetos, que a menudo son percibidos por los niños como un juego, terminen por resultar peligrosos para ellos. “Hay niños que van solos a casa y con los escombros se hacen casetas. Es algo típico que hemos hecho todos de críos, pero es que eso no tiene que estar allí”, lamenta.

NOTICIAS RELACIONADAS Los peores temores de los vecinos de Valdespartera se hacen realidad

Además, asegura que el descampado que hay detrás sirve como “basurero” para muchos viandantes, lo que está atrayendo ya a algunos animales. “Hay conejos, ratas y gatos. Mucha gente tira sus desperdicios allí porque no se ven, es como una jungla”, señala.

Fuentes municipales han confirmado que se ha realizado una inspección en la zona y que, al tratarse de un solar de titularidad municipal, se va a actuar con celeridad para limpiar y retirar materiales. Miguel Ángel Abadía, gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, explica que todavía están a la espera de un informe definitivo, pero adelanta que en la inspección se apreció la existencia de escombros e intervendrán “pronto” para retirarlos. “En un plazo de entre 15 y 20 días podemos estar limpiando”, señala.

“No teníamos constancia de que esto estaba ocurriendo”

Preguntados por este asunto, desde la Asociación de Vecinos Los Montes de Valdespartera han asegurado no ser conocedores de este problema. “No teníamos constancia de que estuviera ocurriendo”, señalan.

Al parecer, y según confirma su presidente, Adolfo Lahoz, no habían recibido ninguna comunicación o queja al respecto por parte de ningún residente. “No nos habían remitido nada, si no, ya hubiéramos actuado ante la Junta de Distrito”, comenta.

No obstante, hace aproximadamente año y medio, el PAR de Zaragoza ya denunció el estado en el que se encontraban los aledaños de este centro educativo. Sus principales críticas por aquel entonces fueron el crecimiento desmedido de la maleza y la falta de mantenimiento de la plaza de la Edad de Oro, que se encuentra a escasos metros del colegio.

El CPI San Jorge de Valdespartera no es el único del Distrito Sur que ha recibido quejas por el estado que presentan sus alrededores. Los vecinos de Rosales del Canal también denunciaron en varias ocasiones la presencia de suciedad, vallas con alambres rotos e incluso colonias de gatos en el perímetro del colegio Zaragoza Sur. En este caso, fuentes del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza confirmaron que la Junta de Compensación de Arcosur comenzará las obras de mejora de este entorno el próximo mes de junio.