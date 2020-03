La concejal de Vox en Zaragoza Carmen Rouco da positivo en coronavirus

La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza Carmen Rouco ha dado positivo en las pruebas de coronavirus, según ha informado la propia edil a través de las redes sociales.

"Os informo que hace un momento he dado positivo en las pruebas de coronavirus. Me encuentro bien y teletrabajando desde el martes por responsabilidad. Ya se lo he comunicado al Alcalde. Agradezco a Salud Pública el esfuerzo y trabajo que están realizando", ha dicho Rouco en su mensaje en Twitter.

El primer miembro destacado de Vox que dio positivo en las pruebas de coronavirus fue Javier Ortega Smith, que participó el pasado domingo en un multitudinario acto del partido en Vistalegre (Madrid). Lo anunció el pasado martes, día 10, y este viernes se supo que el presidente de Vox, Santiago Abascal, también había contraído la enfermedad. En Huesca, también el concejal de Vox dio positivo, según anunció este mismo viernes.

En el Gobierno de España, dos de sus ministras, la de Igualdad Irene Montero y la de Política Territorial, Carolina Darias, han contraído la enfermedad. El resto de los miembros del gabinete de Pedro Sánchez han dado negativo. También han salido negativas las pruebas practicadas a los Reyes de España, si bien doña Letizia guardará aislamiento como dicta el protocolo porque coincidió con Irene Montero en un acto celebrado hace apenas unos días.

También el vicepresidente cuarto del Gobierno, Pablo Iglesias, permanece aislado en casa dado que su pareja ha dado positivo.

El pasado jueves también anunció públicamente que tenía la enfermedad covid-19 la vicepresidente del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

