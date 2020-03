El Ayuntamiento encarga una auditoría sobre el estado del parquin de Salamero

El Ayuntamiento de Zaragoza acaba de sacar a concurso la elaboración de una auditoría sobre el aparcamiento de la plaza de Salamero para analizar su estado de conservación de cara a la reversión de las instalaciones cuando expire la contrata en 2022. La decisión se adopta a la espera de que se inicien los trabajos de refuerzo de las instalaciones tras el hundimiento parcial del forjado de la primera planta.

Según consta en los pliegos de condiciones de la concesión del estacionamiento (unificado con el de César Augusto desde 1977), al menos 50 meses antes de que expire se debe designar a un interventor técnico que vigile la conservación de las instalaciones, dado que estas deben revertir al Ayuntamiento de Zaragoza.

El adjudicatario tendrá que recopilar toda la información relativa a licencias, inspecciones o informes de los distintos servicios. También tendrá que hacer una supervisión in situ del aparcamiento: elementos constructivos no estructurales, sistemas de extinción de incendios, alumbrado y electricidad, instalaciones de ventilación, ascensores, grifería, evacuación de aguas residuales, controles de entrada y salida... Los auditores deberán controlar el cumplimiento de la normativa, desde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la ordenanza de garajes o el Código Técnico de la Edificación. Todo deberá estar visado por el colegio profesional correspondiente. El presupuesto para el trabajo es de 18.150 euros y el plazo para redactarlo no debe superar los dos meses.

Esta auditoría se desarrollará en paralelo al debate municipal abierto y que debe determinar el futuro del estacionamiento subterráneo tras el problema del forjado. Según el informe técnico encargado por la empresa adjudicataria, Indigo, el fallo se produjo por el exceso de peso que tenía que soportar. El citado peritaje concluyó que no hubo un fallo de carácter estructural y que la reparación requeriría un par de meses de obras, que se destinarían fundamentalmente a reforzar los tres pilares que se vieron afectados. Las obras podrían rondar los 150.000 euros.

Informe municipal

No obstante, el Ayuntamiento encargará a sus ingenieros otro informe que sirva para contrastar las conclusiones del presentado por la empresa privada. Este trabajo servirá para que el gobierno municipal decida qué hacer con el aparcamiento y con la plaza.

Una de las opciones es arreglar el aparcamiento y esperar a que expire la concesión en 2022. También se ha sopesado negociar la rescisión del contrato para poner en marcha un nuevo proyecto de concesión. En cualquier caso, el gobierno municipal incluiría la reforma integral de la plaza, una de sus prioridades.