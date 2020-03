Tenso encuentro entre los jardineros de FCC y el alcalde en el Mercado Central

Después de varios días intentándolo, los jardineros se han encontrado con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, a quien han exigido que interceda para solucionar la huelga del servicio de conservación de los parques. Cuando se cumplen 51 días de paros y en la víspera de la reunión en el Servicio de Mediación y Arbitraje (SAMA), los trabajadores de la contrata han expuesto su situación al regidor y le han reclamado una solución.

El encuentro se ha producido en el Mercado Central, donde el alcalde iba a participar en la presentación de la quinta edición del Club Inclucina de Atades. Antes de que se iniciara el acto, se ha acercado un numeroso grupo de jardineros cerca de donde estaba el regidor y se ha escuchado algún grito. Azcón se ha aproximado de inmediato a hablar con los trabajadores y, en un clima de tensión, ha tratado de tranquilizarles para posibilitar que se desarrollara el acto.

“Hay gente comiendo en comedor por cabezonería de una empresa”, le ha dicho el sindicalista Manuel Pina al alcalde, que ha reiterado que su exigencia pasa por sacar del convenio los pluses que cobran los encargados del servicio, para que sea la empresa la que los sufrague con cargo a sus beneficios. “Yo puedo cree lo que quieras, pero en 12 días después no ha habido una solución , ni una ni media. Y tú eres el que manda aquí”, le dijo Pina al alcalde.

El alcalde de Zaragoza ha subrayado que los trabajadores podrán recuperar el poder adquisitivo y que no se ha dividido en lotes el servicio, como planteaba el comité de empresa. “Se va a recuperar lo que no se ha cobrado en 2018 y 2019 y en 2020, 2021, 2022, 2023 con un punto sobre el IPC. Falta el plus, pero valorad también la parte positiva”, ha insistido Azcón a los jardineros.

El encuentro se ha saldado sin incidentes, a diferencia de lo que ocurrió con la vicealcaldesa, Sara Fernández, el pasado jueves en la Cincomarzada, que tuvo que salir escoltada de la fiesta en el parque del Tío Jorge. Los jardineros han aguardado a que finalizara el acto y se han marchado sin problemas, salvo algún petardo.

El encuentro en el Mercado Central se ha producido un día antes de que la empresa y el comité de huelga se encuentren en el SAMA. Fuentes sindicales confiaron en que la empresa acuda "con voluntad de negociación y con una propuesta acorde a las reivindicaciones de la plantilla". "Esperamos que mañana sea un punto de inflexión en la negociación y que nadie se levante de la mesa hasta llegar a un acuerdo", afirmaron desde el comité.