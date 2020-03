Suspendidas las jornadas doctorales de universidades de nueve comunidades

Ante el riesgo del coronavirus, se han suspendido las VIII Jornadas Doctorales que iban a reunir, desde este miércoles y hasta el viernes día 13 de marzo, a 90 doctorandos del grupo G9, que integra en su asociación a las universidades públicas españolas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas: Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra y Zaragoza. La crisis sanitaria ha obligado también a aplazar las X Jornadas de Divulgación Científica, coordinadas por la Unidad de Cultura Científica de la UZ, con la presencia de todos los doctorandos, donde se iba a exponer la importancia de contar y acercar la investigación a la sociedad.

Desde la Universidad de Zaragoza han explicado que por recomendación de la Dirección General de Sanidad del Gobierno de Aragón, y ante la evolución de la crisis del coronavirus, se suspende la celebración de la X Jornada de Divulgación Científica de la Universidad de Zaragoza, prevista para este jueves, 12 de marzo en el Aula Magna del Paraninfo, así como 'El show de los monólogos científicos', que iba a desarrollarse como cierre del evento en el Edificio Caja Rural de Aragón.

La jornada compartía parte de su programación con las VIII Jornadas Doctorales y III de Divulgación Científica del Grupo 9 de Universidades (G 9), con doctorandos de nueve universidades españolas, que también se han suspendido temporalmente.

La decisión se ha tomado como medida de contención del Covid-19 y para evitar posibles contagios de esta epidemia. De hecho, el departamento de Educación del Gobierno vasco decretó el lunes el cierre de todos los colegios de Vitoria, y también del campus alavés de la Universidad Pública vasca, para evitar la expansión del coronavirus.

El objetivo de las Jornadas Doctorales era poner en valor el grado de doctor (la máxima cualificación académica que puede obtenerse en España) ante la sociedad, en general, y ante el entorno empresarial, en particular. Además, buscan facilitar el conocimiento mutuo de los doctorandos, difundir su actividad investigadora, ofrecerles posibles alternativas profesionales al desarrollo de la carrera investigadora universitaria y resaltar el papel de los doctorandos como portadores de innovación hacia las empresas.

En estas jornadas podían participar, como máximo, 10 doctorandos por cada universidad del G9, a razón de dos doctorandos por cada una de las cinco ramas de conocimiento: Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura.

La Secretaría General del Grupo 9 y la Universidad de Zaragoza han comunicado la suspensión a los 72 doctorandos que tenían previsto venir a Zaragoza desde otras ocho universidades españolas y a las personalidades participantes en los distintos actos del programa.

El Premio Don Bosco, se mantiene con ausencias

Por otra parte, el Premio Nacional Don Bosco al Diseño e Innovación Tecnológica mantiene su cita esta semana en Zaragoza, aunque algunos centros procedentes de Álava, Madrid y Murcia han confirmado su no asistencia. Son siete equipos de un total de 57 inscritos los que, debido a la crisis del coronavirus, no se desplazarán a Zaragoza para exponer sus proyectos, que concurren en cuatro áreas: Industrial, Comunicaciones, Ciencias y Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas. Descontando otros que no habían terminado a tiempo sus prototipos, serán 44 los equipos participantes.

Además, por precaución, los organizadores han decidido cerrar al público la exposición de proyectos prevista mañana miércoles y el jueves, día de la entrega de premios. El alumnado de Salesianos Zaragoza tampoco visitará, como era habitual, la muestra de proyectos en el pabellón polideportivo del centro. Solo los autores de los proyectos, empresas y universidades que exponen sus servicios, miembros del jurado y medios de comunicación podrán acceder.

Este año, en la 33 edición de los premios, participaban centros educativos de enseñanza pública, concertada y privada de doce comunidades autónomas: Andalucía, Canarias, Castilla-León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, País Vasco y Aragón. En el pabellón, además de los proyectos de los alumnos, está previsto que expongan también empresas y entidades como Suministros Herco, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, la Universidad San Jorge y Oxford University Press.