Los regantes del río Queiles y el embalse del Val se reúnen en las II Jornadas del Agua y la Agricultura

La localidad navarra de Ablitas ha acogido este martes la segunda edición de las Jornadas del Agua y la Agricultura organizadas por la Junta Central de Usuarios del Río Queiles y el embalse del Val.

Diferentes representantes tanto del Gobierno de Aragón, como del de Navarra y el de Castilla y León, así como de la Confederación Hidrográfica del Ebro se han reunido en el complejo polideportivo con varios cientos de regantes para analizar y buscar puntos de encuentro a la situación actual que atraviesa el sector.

“No vamos a desfallecer en reivindicar todo lo que nuestros agricultores y la cuenca del Queiles necesita, que es unos regadíos modernizados que asienten población para que nuestros pueblos no se mueran. Estas jornadas son un momento de encuentro y de unión para exigir a los determinados gobiernos autonómicos y al central que necesitamos que se trabaje en conjunto para que un bien tan importante como es el agua se valore como se debe de hacer”, ha dicho Ángel Aznar, secretario de la Junta Central de Usuarios.

En el transcurso de la jornada, se le ha entregado una placa de reconocimiento al alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, por el buen resultado de la primera edición de las jornadas que se celebraron en la ciudad turiasonense y el esfuerzo que supuso poner en marcha esta iniciativa.

Después, la programación ha seguido su curso. Entre las diversas ponencias destacaba la de Miguel Arias Cañete, ex comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, y exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España. “Siempre he entendido que las cuestiones del agua tienen que ser cuestiones de pacto de estado, de gran acuerdo. El agua no tiene que enfrentar, tiene que unir”, ha señalado Arias Cañete.

Ya se ha confirmado que la tercera edición de la jornada tendrá lugar en el municipio soriano de Ágreda en el año 2021.