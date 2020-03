FCC convoca a los trabajadores de Parques y Jardines en el SAMA el próximo día 11

Ante el enquistamiento del conflicto laboral que desde hace casi 50 días mantiene en huelga el servicio de Parques y Jardines, que gestiona FCC, la empresa anunció ayer que ha decidido convocar una reunión en el Servicio de Mediación y Arbitraje (SAMA) el próximo miércoles día 11. El encuentro llega en un clima de máxima tensión con los trabajadores después de los incidentes que se produjeron el jueves en la fiesta de la Cincomarzada, de la que la vicealcaldesa, Sara Fernández, tuvo que salir escoltada ante los insultos y gritos que tuvo que soportar.

La empresa no quiso hacer ninguna valoración de la situación en la que se encuentra el conflicto, más allá de confirmar la reunión en el SAMA. Entre los trabajadores, causó cierta decepción «la escasa prisa» que tiene la empresa en retomar las negociaciones. En cualquier caso, el comité mantuvo su posición y su negativa a que se incluyan en el futuro convenio colectivo los pluses que cobran algunos encargados del servicio y que suponen unos 100.000 euros. Este es hoy el único escollo que impide que finalice la huelga.

Álvaro Casado, uno de los portavoces del comité de empresa, cargó contra la «cerrazón» de FCC y contra la «inacción» del Ayuntamiento de Zaragoza. Lamentó que no haya acuerdo cuando lo que separa a las partes «es tan poco y tan concreto», en referencia a los pluses.

Para el comité, el alcalde debe intervenir. «El conflicto está encallado. Solo hay una solución y es que el Ayuntamiento haga lo que tiene que hacer. Debe poner orden y criterio en esto, debe tomar las riendas e instar a la empresa a negociar con seriedad y solucionar el conflicto», afirmó.

Por otro lado, en el comité rechazó que la protesta de la Cincomarzada hubiera sido violenta y negó que se hubiera empujado a Sara Fernández, como ella mismo dijo. «Estamos sufriendo mucho a nivel económico y familiar, es normal que se increpe. Pero no hubo empujones, sabemos hasta dónde podemos llegar y que lo que reivindicamos se desvirtuaría si se utilizaran ciertos medios», afirmó el responsable sindical. Los jardineros volverán a protestar hoy en la fiesta de los Bomberos.

Azcón critica el escrache e insta a las partes a negociar

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, criticó duramente el escrache que sufrió la vicealcaldesa, Sara Fernández, por parte de los jardineros durante la Cincomarzada. «Que haya insultos, empujones y escraches no ayuda a que el conflicto se resuelva. Me preocupa extraordinariamente», afirmó el alcalde, que insistió una vez más en que las partes deben negociar.

También lamentó que Podemos y ZEC no hubieran condenado el acoso y los gritos que sufrió la vicealcaldesa. «Me preocupa que haya violencia y me preocupa que no haya una condena de la violencia por parte los partidos políticos, Podemos y ZEC», afirmó.

El regidor insistió en los «esfuerzos» que ha hecho el Ayuntamiento para facilitar la resolución del conflicto, como la decisión de no dividir en lotes el contrato o el aumento del presupuesto para los parques de 15 a 19 millones. «Nadie puede dudar de que este equipo de gobierno está haciendo todo lo que puede para que este conflicto se solucione. Pero los trabajadores y la empresa deben hacer un esfuerzo para dialogar. Creo que no están tan lejos», dijo.