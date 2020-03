La DGA recomienda al Arzobispado de Zaragoza que no se bese la columna de la Virgen del Pilar

El miedo al contagio del coronavirus llega hasta la Basílica del Pilar. La consejera aragonesa de Sanidad, Pilar Ventura, ha reconocido este viernes que desde el Gobierno de Aragón se va a solicitar al Arzobispado de Zaragoza que se evite que los fieles besen la columna de la Virgen del Pilar, una tradición dentro de la basílica zaragozana.

Por su parte, desde el Arzobispado de la capital aragonesa se ha asegurado que, de momento, no van a tomar ninguna iniciativa ya que no han recibidido ninguna indicación al respecto de las autoridades sanitarias. No obstante, han puntualizado que cuando reciban oficialmente la recomendación la tomarán en consideración.

La consejera ha informado este viernes en las Cortes sobre el protocolo de actuación, vigilancia y control del coronavirus en la Comunidad, que ya suma un fallecido y otros cinco infectados con el virus.

Esta medida de contención ante la enfermedad se suma a la decisión de que medio centenar de sanitarios del Hospital Clínico no acudan a trabajar en los próximos 14 días, ya que todos ellos tuvieron contacto con el paciente que se encuentra ingresado en estado grave en la uci.

Aunque no besar la columna de la Virgen pueda llamar la atención a los fieles y visitantes que estos días acudan a la basílica, se trata de una medida que también se ha adoptado en otros templos. En la iglesia del Cristo de Medinaceli en Madrid este viernes tampoco se celebra el tradicional besapié por recomendación del Ministerio de Sanidad.

Una situación similar se ha vivido en la iglesia de San Juan Bautista de Murcia, donde decenas de fieles han acudido al templo a demostrar su devoción por el Cristo del Rescate que está protegido por un cristal que les impide besar los pies de la sagrada imagen siguiendo las recomendaciones del obispado de Cartagena, según recoge en su edición digital 'La Opinión de Murcia'.

La Junta de Semana Santa de Salamanca también ha decidido sustituir el tradicional besapiés a la imagen de Jesús Rescatado de este viernes en la iglesia de San Pablo por una reverencia ante la talla ante los consejos de la Junta de Castilla y León. La organización ha cambiado de opinión después de que horas antes hubiese permitido el besapiés para personas con movilidad reducida, en el que participaron una veintena de salmantinos, y después de que hace dos días se asegurase que la idea era mantener y continuar con los actos previstos salvo que la autoridad sanitaria solicitase cambios.

Sin agua bendita en el Pilar

A muchos fieles les vendrá a la memoria un episodio similar que se vivió durante el brote de gripe A, cuando en septiembre de 2009 las pilas de la basílica del Pilar se quedaron sin agua bendita. Las pilas no se rellenaron ante las medidas que también entonces aconsejó el Ministerio de Sanidad para prevenir contagios. Igual que ahoram, se desaconsejaron prácticas como el beso a los santos, a sus mantos y reliquias o a las medallas que se exponen en algunos momentos para el culto. En varias parroquias de España incluso se valoró si se debía dar la comunión en la boca, o era mejor que los fieles recibieran la forma con las manos.

Ampliaremos la información.