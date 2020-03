Azcón, sobre el acoso a Fernández en la Cincomarzada: "Los insultos y empujones no pueden ser la forma de dialogar"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha conminado a llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo a los trabajadores de parques y jardines y a la dirección de la empresa FCC, que gestiona esta contrata municipal. "Como alcalde hago lo que tengo que hacer, que es instar al diálogo y recibir a las partes para que dialoguen y resuelvan este conflicto de la ciudad", ha dicho.

De esta forma, ha respondido a los grupos de Podemos y ZeC que le solicitan que medie entre trabajadores y empresa. "Me piden que haga lo que ellos no hicieron cuando gobernaron antes de ayer", ha apuntado.

Azcón ha recordado que el alcalde del anterior mandato, Pedro Santisteve, de ZeC, "pagó 60.000 euros a un mediador" para solucionar el conflicto de los trabajadores del autobús urbano. "Una vez más, entra la doble moral de Podemos y ZeC; yo hago lo que tengo que hacer", ha remachado.

Asimismo, ha trasladado su preocupación por la actitud de los jardineros en la Cincomarzada que impidieron a la vicealcaldesa, Sara Fernández, recoger el manifiesto reivindicativo de los barrios que tradicionalmente se traslada a las autoridades.

"Los insultos, escraches y empujones no pueden ser la forma en que se dialogue en ningún conflicto, como ayer a la vicealcaldesa. Eso no ayuda a que se resuelva porque esa forma no entra en lo que el gobierno quiere hacer, que es dialogar", ha sostenido el alcalde.

Asimismo, ha dejado constancia de su preocupación porque "algunos partidos no condenen" lo que le pasó a la vicealcaldesa, Sara Fernández.

"Como otros partidos han sufrido escraches y se ha condenado no solo me preocupa lo que ha pasado, sino la respuesta. Me gustaría que lo condenen porque esas formas en democracia no son defendibles por parte de nadie. Me preocupa la violencia y que no haya condena por parte de todos y, en este caso, de Podemos y ZeC", ha manifestado Azcón.

Ha esgrimido, igualmente, que apuesta por el diálogo porque los conflictos no se solucionan sin voluntad de diálogo y ha destacado que ante la petición de los jardineros de no dividir en lotes la contrata de la zona 2, se les ha hecho caso y, además, se ha aumentado la partida de parques y jardines de 14 a 19 millones de euros porque durante la crisis perdieron un 5 por ciento de salario y la propuesta es recuperar esa pérdida y aumentar el IPC.

"El gobierno hace todo lo posible para resolver el conflicto, pero las dos partes tiene que dialogar y llegar a acuerdos. Creo que no están tan lejos y lo que hago es impulsarles a ambos a que ese diálogo fructifique por los parques y jardines de la ciudad", ha concluido Azcón.