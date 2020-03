Un "entrenamiento" con La Romareda en el horizonte

"Para empezar no está mal". Así resumió el presidente de Aragón, Javier Lambán, la retahíla de acuerdos con los que las dos administraciones llegaron al primer consejo bilateral de capitalidad. Aunque muchos de ellos todavía están cogidos entre alfileres y precisarán de unas cuantas horas (y días)de tiras y aflojas, el pacto abre un terreno apenas conocido por las dos administraciones, dado que el pasado ha tenido más desdén que empatía.

"Zaragoza, deshaciendo viejos resquemores, es el motor económico y cultural de Aragón", decía el jefe del Ejecutivo autonómico, que insistía en que el consejo bilateral de ayer era el principio, no el final. "Ha servido de entrenamiento", comentó el presidente, que afirmó que los acuerdos deben ser "una tarea cotidiana".Nada que ver con los tiempos de la convivencia de Lambán con el exalcalde Pedro Santisteve.

Lambán citó posibles opciones de pacto. Los usos de los edificios de la Expo o la gestión del ICA. Pero los dos dirigentes políticos no pudieron evitar que se les preguntara por la reforma de La Romareda, aunque no era una cuestión que estuviera en el orden del día del consejo bilateral.

No fueron mucho más allá de que se está negociando y que para evitar que las palabras de unos y otros dificulten el acuerdo es mejor no entrar en detalles. Pero de sus declaraciones se desprendió que coinciden en que hay que reformar el campo. "Zaragoza es importante que disponga de un campo de fútbol moderno, icono de la ciudad que sirva para desarrollar grandes eventos deportivos", dijo Lambán. Citó el Mundial de 2030, a cuya organización aspiran España y Portugal."Sería un fracaso que Zaragoza no fuera sede", añadió. Apuntó también la opción de los Juegos Olímpicos de invierno en 2030. Pero el acuerdo quedará para otra bilateral.