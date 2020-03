El problema de la suciedad se “cronifica” en Delicias

Las quejas por la acumulación de basura junto a contenedores y la suciedad de las calles siguen repitiéndose entre los vecinos del zaragozano barrio de Delicias. Esta no es la primera vez que los residentes de esta zona de la ciudad denuncian la situación que se vive en algunos puntos como las calles Escosura, Delicias y sus adyacentes. Para acabar con estas estampas desagradables, los colectivos vecinales piden que se pongan en marcha más campañas de concienciación.

“Hacen falta campañas de información y sensibilización que no sean solo puntuales, sino mantenida en el tiempo”, consideran desde la Asociación de Vecinos Manuel Viola de Delicias.

El colectivo asegura recibir numerosas quejas relativas a la acumulación de residuos alrededor de los contenedores y por la suciedad de la calle Delicias y otras calles cercanas, especialmente los lunes y los domingos por la mañana.

Las vías que más quejas acumulan son, además de las mencionadas, la calle Caspe, la calle Jaca y Conde de la Viñaza. No obstante, es una situación que se repite en otras zonas del barrio. “Es algo bastante generalizado. Casi crónico”, apuntan.

Además de la basura, es frecuente que en estas calles aparezcan muebles viejos y enseres voluminosos a la espera de que alguien se los lleve o que el servicio de recogida los detecte. “Hay gente que los saca sin llamar al 010. También hay quienes no respetan el horario establecido para sacar la basura, que es a partir de las 21.00”, añaden desde la asociación.

En la calle Delicias, la recogida de residuo sólido urbano se realiza en contenedores que cada comunidad se encarga de guardar. Sin embargo, algunos de ellos se han perdido. “Cuando no hay cubo la gente lleva su basura a los contenedores cercanos. Mucha gente ni siquiera lo hace así y la deja en su propia puerta”, afirman.

Por este motivo, y por la elevada rotación tanto de vecinos como de comercios en el barrio, desde la Asociación de Vecinos Manuel Viola abogan por campañas que se prolonguen en el tiempo y sean realmente efectivas para terminar con los comportamientos incívicos.

En este sentido, fuentes municipales afirman que el Gobierno está trabajando en “una amplia campaña de comunicación y concienciación sobre el tema de la limpieza y los residuos”. El objetivo de la misma será apelar a la colaboración ciudadana, así como informar de derechos, obligaciones y servicios de los que se dispone. En estos momentos, según confirma el consistorio, la campaña está en fase de preparación y esperan que su puesta en marcha no se demore demasiado. “Por mucho esfuerzo que se haga por parte del Servicio de Limpieza, el buen uso por parte de la ciudadanía es imprescindible”, señalan.

Contenedores en la calle de Manuel Viola. L. R.

Donde la situación sí que ha mejorado ligeramente, al menos desde la perspectiva de la Asociación de Vecinos Nuevo Delicias, es en el entorno de la calle Burgos y Ávila. Allí, el año pasado denunciaron la presencia de ratas bajo los contenedores, aunque aseguran no han recibido avisos de este tipo recientemente. “Ya hace un tiempo que no nos han comentado nada al respecto”, asegura Josefa Bellés, presidenta de esta asociación.

Con todo, Bellés cree que el nivel de concienciación de los ciudadanos todavía podría aumentar, y asegura que en la zona son necesarias más papeleras. “Las aceras en las que hay bares están llenas de colillas”, comenta.

Así se limpia en Delicias

Entre las propuestas de los colectivos del barrio para mejorar el aspecto de sus calles está también la de adaptar los servicios de limpieza a las necesidades de cada zona. No obstante, desde FCC aseguran que en las vías más comerciales de Delicias la limpieza se realiza dos veces al día.

“Tanto en la calle Delicias como en la zona de Escosura, así como en la avenida de Madrid hay barrido en turno de mañana y tarde, mientras que en otras zonas de la ciudad solo hay en turno de mañana”, explican. Además, la calle Delicias también dispone de barrido los domingos y los festivos por la tarde.

La recogida de basura sí que se realiza de igual forma en este barrio que en el resto. Es decir, los contenedores de residuo solido urbano y los que se colocan a las puertas de las comunidades se recoge diariamente todos los días del año a excepción de los días de Navidad y Año Nuevo. Los de reciclaje -papel, vidrio y plástico- se recogen en días alternos.

Desde FCC también señalan que, en su día a día, los operarios se encuentran con problemas que dificultan su trabajo, como el abandono de muebles o los orines y excrementos de algunas mascotas. “Los rebuscadores sacan la basura y la extienden por la calle, y también hay gente que aunque el contenedor no esté lleno, deja su bolsa fuera”, comentan. A pesar de ello, creen que la mayoría de la gente cumple con la ordenanza. “Si no, no se podría andar por la calle”, concluyen.