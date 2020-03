El Picarral tiene una historia de CD y cintas de vídeo

Aunque la moda de lo ‘vintage’ llegó pisando fuerte hace unos años, lo cierto es que hay artículos que ni las últimas tendencias han logrado recuperar. Los casetes, CD y cintas de vídeo, soportes muy utilizados desde la década de los 80 y hasta los 2000, han caído prácticamente en el olvido para disgusto de los más nostálgicos.

A excepción de los CD que los amantes de la música siguen comprando, los casetes y las cintas VHS han pasado a ser meros artículos de coleccionista. Y es que, desprenderse de ellos tampoco es todo lo fácil que uno podría pensar, y no solo por el valor sentimental que pueden tener para su propietario. Se trata de artículos que no pueden desecharse de cualquier manera y, ni mucho menos, pueden ser depositados en los contenedores convencionales.

En estos momentos, los residuos de este tipo tienen que llevarse al punto limpio, aunque tampoco vale cualquiera. Ha de ser un punto limpio fijo, y no uno móvil. Por este motivo, la Asociación Vecinal Picarral-Salvador Allende, ha habilitado un punto de recogida en su propia sede para facilitar a los vecinos su reciclado. La iniciativa surgió de la Comisión de Medioambiente de la entidad, tras observar que en el barrio hacía falta un lugar en el que poder depositarlos. Feli Cortés, integrante de la asociación, colabora como bibliotecaria en la biblioteca del centro de mayores del Picarral, donde el material que se presta es donado por los socios. “Además de libros nos han dado un montón de cintas VHS que ya no podemos prestar, porque ahora ya nadie tiene reproductores para verlas”, comenta.

Fue entonces cuando vieron la necesidad de desprenderse de ellas, aunque no resultó tan fácil como habían pensado. “Empecé a informarme sobre el tema y pregunté en el punto limpio móvil del barrio si las recogían, y me dijeron que no”, añade Cortés.

Contenedor del Picarral donde se recogen cd y cintas de vídeo. AVV Picarral

Los puntos limpios móviles se encargan de la recogida de envases de barniz, insecticidas, lámparas fluorescentes, pilas, aceite vegetal, maquinillas de afeitar, pequeños electrodomésticos y ropa usada, pero no CD ni cintas de vídeo por estar considerados residuos peligrosos. No obstante, esta situación tiene los días contados, ya que según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, estos residuos pronto podrán ser depositados también en los puntos limpios móviles. Aunque no han comunicado una fecha concreta, han asegurado que será “próximamente”.

Se trata de una buena noticia para los vecinos del Picarral y, en general, para los de toda la ciudad. “En la última reunión de Medioambiente, Servicios Públicos y Urbanismo que tuvimos, hace cosa de un mes, ya presentamos una solicitud formal ante la Junta de Distrito del Rabal”, comenta Cortés.

Por el momento, y hasta que esa decisión se materialice, la asociación de vecinos del Picarral brindará a quienes viven en la zona la posibilidad de dejar allí sus cintas. Después, los propios integrantes del colectivo se encargarán de trasladarlas hasta el punto limpio fijo más cercano, en este caso, el ubicado en Cogullada.

“De esta manera la gente no tiene que coger el coche y los mayores lo tienen más fácil”, asegura Cortés, ya que de otra manera, estos residuos acabarían en los contenedores de toda la vida, algo muy perjudicial para el planeta. “Si la gente tiene que deshacerse de dos CD o de tres cintas de vídeo, no hace la excursión hasta el polígono”, añade.

Hay que recordar que la mayoría de discos de CD y DVD están compuestos de policarbonato, una mezcla de petróleo con gas natural muy resistente, pero en cuyo proceso de degradación libera sustancias tan tóxicas como el bisfenol A.