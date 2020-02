Apoyo unánime del pleno al Congreso Mundial de Periódicos de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza acordó este viernes, por unanimidad, expresar su apoyo al congreso de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias WAN-IFRA, que se celebrará en Zaragoza el próximo mes de junio. Ademas, expresó su "respaldo absoluto" a la libertad de prensa y al derecho a la información "como dos elementos sustanciales" de una sociedad democrática.

Estos fueron los aspectos más destacados de una moción presentada por el grupo popular en el pleno de ayer. Los grupos reconocieron además el trabajo desarrollado por los periodistas y por los medios de Zaragoza para satisfacer los derechos constitucionales e instaron a los representantes públicos a "respetar" el trabajo de los profesionales de la prensa. La moción también pide que se divulgue "la importancia esencial" de la libertad de prensa y del derecho de la información.

La concejal de Hacienda y portavoz del PP, María Navarro, destacó la importancia de los periodistas para garantizar los mencionados derechos. "Sin libertad de expresión no habría política", dijo la edil. Por su parte, la concejal de Cs Carmen Herrarte añadió que "sin libertad de expresión no hay democracia real". "Es un contrapoder imprescindible", afirmó Herrarte, que subrayó que los periodistas "deben ser siempre testigos de todo".

A la moción del PP se añadió una transacción del PSOE, que manifestó su rechazo "a cualquier tipo de limitación del ejercicio de la libertad de expresión por parte de los partidos políticos". Además se sumó un nuevo punto, a petición de ZEC, que posibilitó que el pleno municipal manifestara "su defensa de unas condiciones laborales dignas para los profesionales de la información, de manera que puedan ejercer su profesión libres de presiones".

El debate no estuvo exento de cierta polémica, dado que la moción del PP estaba motivada por unas palabras del concejal de ZEC Alberto Cubero. En el pleno del día 31, el edil afirmó: «Yo no leo los periódicos porque yo no creo en la libertad de prensa ni en su independencia».

PP y Cs recordaron a los ediles de ZEC y Podemos algunas de las críticas a los medios de comunicación, sobre todo en redes sociales. La portavoz del PSOE, Lola Ranera, expresó su respaldo a la moción, aunque también recordó que Vox, socio de investidura del gobierno municipal, ha vetado a medios en sus actos. El portavoz de ZEC, Pedro Santisteve, defendió la necesidad de medios independientes del poder político y económico, mientras que Fernando Rivarés, de Podemos-Equo, exigió proteger las condiciones laborales de los periodistas. Julio Calvo, de Vox, dijo que la moción era "irreprochable".