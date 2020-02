Piden 6 años de cárcel para un acusado de violar a una amiga

Un joven de 25 años será juzgado en la Audiencia Provincial por violar presuntamente a una amiga tras una noche de fiesta. La Fiscalía considera que no hay delito y que ambos mantuvieron relaciones consentidas, pero la acusación particular discrepa y asegura que la joven, de 18 años, en ningún momento pudo prestar su consentimiento debido a su embriaguez.

La presunta agresión ocurrió en julio de 2017. La joven hizo una fiesta en su casa y al final de la noche se quedó una amiga con un amigo, el acusado y ella. Cuando se fue a dormir, él entró en la habitación y, según la Fiscalía, tuvieron un contacto sexual consentido. Añade que ambos estaban afectados por un consumo voluntario del alcohol y que no hay elementos objetivos que corroboren el grado de afectación concreta de cada uno de ellos. Tras mantener relaciones ambos se quedaron dormidos y a la mañana siguiente desayunaron todos juntos, recogieron la casa y se marchó cada uno a su domicilio.

NOTICIAS RELACIONADAS Piden 14 años de cárcel para dos acusados de violar a una joven aprovechando que iba bebida

Pasados más de seis meses, la joven presentó una denuncia por agresión sexual pero, dado el tiempo transcurrido ya no se pudo realizar una exploración de la víctima.

La acusación particular, por su parte, recuerda que al día siguiente él le mandó mensajes pidiéndole perdón y otro diciendo: "He cometido posiblemente uno de los mayores errores de mi vida hasta la fecha y me arrepiento muchísimo, pero la he cagado y no puedo hacer nada para enmendarlo"

Para la acusación, el relato de los síntomas que relató la joven es "compatible con los reconocidos en las situaciones de sumisión química", es decir, que podría haber sido drogada para mantener relaciones sin ser consciente de las mismas. Tras estos hechos, la chica presentó un agravamiento de su estado psicológico.