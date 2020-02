Dos incendios en una noche en el mismo inmueble de Zaragoza

Un intervalo de dos horas separó dos incendios que se produjeron en la noche del sábado a domingo en un mismo inmueble del casco histórico de Zaragoza. La primera llamada se produjo en torno a las diez menos veinte de este sábado.

Los Bomberos de Zaragoza acudieron al número 92 de la calle Boggiero, un inmueble abandonado y 'okupado', en el que se había prendido fuego un montón de colchones, enseres y basura que allí se acumulaban. Afortunadamente, los 'okupas' habían salido y no hubo que lamentar daños personales.

Los Bomberos actuaron durante hora y media hasta extinguir el fuego.

No obstante, a las doce y media de la madrugada tuvieron que regresar al mismo inmueble, porque de nuevo habían prendido fuego a los colchones y el material que allí que quedaba. Como en el aviso anterior, cuando los Bomberos llegaron no había nadie dentro, de modo que apagaron las llamas y no hubo que lamentar más consecuencias.

Desde Bomberos de Zaragoza señalan que este tipo de avisos son recurrentes en este mismo inmueble y la peligrosidad que puede entrañar.