"El alcalde debería buscar consensos en lugar de jaleos. Solo quiere confrontar"

Llega a la portavocía del grupo después de la etapa de Pilar Alegría, ¿se lo esperaba?

No, no me lo esperaba. No me esperaba la salida de Pilar, porque el viernes anterior estábamos muy ilusionadas hablando de temas del Ayuntamiento.

¿Por qué cree que la eligen?

Quiero pensar que porque tengo una experiencia en el Ayuntamiento, he estado en gobierno, en oposición, llevo tiempo en el partido, he estado en las ejecutivas… Y me imagino que porque conozco al alcalde, él también a mí. Además era la portavoz adjunta, por lo que ha sido una elección natural.

¿Sale tocado el grupo al perder a la que fue la candidata?

Es evidente que teníamos a una candidata, que había unas expectativas. Pero también entiendo que le ha llamado Pedro Sánchez, nuestro presidente, y que solo podía hacer lo que ha hecho, que es irse a su nueva encomienda.

¿En qué se va a notar el cambio?

A mí me gusta trabajar en equipo. Con autonomía, pero como un equipo. Y entre todos construir y sumar. Aquí no sobra nadie.

¿Cuáles serán sus prioridades?

Evidentemente el objetivo es desalojar a la derecha. El gobierno es rehén de los votos de Vox. Y eso es un retroceso en violencia de género, en conquistas sociales…

¿Cómo valora la gestión del gobierno PP-Cs?

El alcalde no se ha creído que es alcalde en lugar de ser portavoz de la oposición. Que intente buscar consensos y no jaleos. Azcón suma poco y en lugar de sumar solo quiere confrontar. Y tienen un problema brutal con la movilidad. No saben lo que quieren. Nosotros lo tenemos muy claro. Queremos la segunda línea del tranvía.

¿Y cómo se paga la línea 2?

Pues vamos a pensarlo. Igual la financiación no tiene que ser igual que en la primera. Igual la financiación tiene que venir de Europa.

¿Qué otros proyectos ve prioritarios?

Hay otros temas que nos preocupan, como el de la vivienda. Los pisos para jóvenes, los grupos sindicales, el sector cultural, las ayudas a la cooperación, el tema de la mujer...

El gobierno acusa al PSOE de hacer seguidismo de ZEC y Podemos y dice que el líder de la oposición es Alberto Cubero.

Lo primero que le voy a pedir al alcalde es que sea alcalde, que ya no es el portavoz de la oposición. Somos el grupo mayoritario, nos votaron 93.000 personas. Le voy a pedir respeto, que madure para estar a la altura de la ciudad.

¿Y qué más le va a pedir?

Tenemos que estudiar una revisión del Plan General de Ordenación Urbana. El actual tiene 20 años y está caduco por todo lo que se ha transformado la ciudad. Está obsoleto.

¿Va a mantener la acción conjunta con ZEC y Podemos?

No, nosotros tendremos nuestra acción como PSOE. Defendemos la política de izquierdas y la socialdemocracia. Y mi objetivo es seducir también al centro izquierda. Con los partidos de extrema izquierda nos hemos encontrado unas veces y otras no. Estoy convencida de que en temas de mujer o sociales defendemos lo mismo, pero no habrá una acción conjunta. Tendremos nuestra autonomía.

¿Es posible un pacto entre el gobierno y el PSOE con el estadio?

Queremos una reforma de La Romareda. Es necesario, es una deuda pendiente. Nos toca decir sí a la reforma, pero cuando conozcamos el proyecto. Hay que hablar de proyectos y echar el balón al suelo. Estamos por la reforma si hay un proyecto y un beneficio para la ciudad. Y si hay que hacer cualquier modificación de PGOU y hay plusvalías, tendrá que ser para los ciudadanos.

¿Aceptará cambios del PGOU?

Una modificación del PGOU es un instrumento para la ciudadanía y si representa el interés general, habrá que hacerla. Si hay que recalificar, pues se recalifica, si es para sacar un proyecto para la ciudadanía. Se ha hecho muchas veces: para hacer la Expo, los depósitos de Pignatelli y lo hizo ZEC, para hacer el barrio del AVE. No hay que demonizar un instrumento urbanístico. Pero siempre para los ciudadanos.

¿Será candidata en 2023?

Partido a partido, como dice el Cholo Simeone. El proceso de primarias está muy regulado. Todos los compañeros que cumplan los estatutos se pueden presentar. De aquí a tres años ya veremos.