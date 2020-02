Jueves Lardero: un bocado de "gloria" tras la larguísima espera

Unas tres horas de media han esperado este jueves los zaragozanos –acompañados, eso sí, de música, buen tiempo y mejor humor– para hacerse con un ansiado bocado de longaniza. Pese a que la larguísima fila avanzaba con rapidez, la gente no dejaba de llegar a la plaza de Miguel Merino, junto a la Sala Multiusos del Auditorio, con ganas de sumarse a la fiesta y celebrar, un año más, un gratuito y grasiento Jueves Lardero.

Será por el Carnaval o porque evitar rascarse el bolsillo es una de las actividades preferidas de casi cualquiera –aunque el ahorro no suponga gran cosa– pero, como suele ocurrir, la jornada laboral no ha sido impedimento para que el acto estuviese lleno hasta los topes. En total se repartieron, según los organizadores, entre 6.000 y 7.000 pequeños bocadillos de longaniza (unos 500 kilos), que fueron gratamente regados, a gusto del consumidor, con su correspondiente refresco, cerveza o vino, también sin gastar un euro.

Hay quien ha sido (muy) previsor y ha optado, como si de un adolescente en el concierto de su ídolo se tratara, por acudir a la cita más de tres horas antes de que comenzara el reparto. Ha sido el caso de María Teresa, que solo unos pocos minutos después de las 18.30 ya abandonaba victoriosa la fila. Las ganas de hincar el diente no le han dejado hablar demasiado, pero sí ha atinado a contar que llevaba en la plaza desde las tres de la tarde. Tan pronto que incluso ha podido ayudar, con gusto, a montar el tinglado. "Éramos las primeras, me lo he pasado muy bien", ha asegurado, ya arrugando el envoltorio de su ansiado bocatín.

La plaza Miguel Merino de Zaragoza ha vuelto a ser el lugar elegido por los zaragozanos para celebrar Jueves Lardero. En esta ocasión han sido alrededor de 7.000 los bocadillos de longaniza que se han repartido entre los que no se han querido perder la cita, a la que tampoco ha faltado el Conde Salchichón

Para amenizar la espera, música, baile y cabezudos para los chiquillos. No obstante, la estrella de la velada ha sido, una vez más, el Conde del Salchichón, que se ha mostrado muy colaborativo y ha echado una mano al cuerpo de voluntarios para hacer avanzar con agilidad la cola. A veces, sin embargo, obtenía el efecto contrario, pues resulta difícil no pararse a observar a un personaje de tan singulares características.

La temperatura también ha acompañado. Todo ha sido favorable para que la opción de regresar a casa sin un pedazo de longaniza quedara más que desterrada. Una vez en el estómago y con el antojo ya saciado, la gente ha ido pasando al Auditorio para disfrutar de la verbena a cargo de la orquesta Mazinguer.