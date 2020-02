CSIF pide que los diabéticos puedan presentarse a oposiciones de Policía Local en el Ayuntamiento de Zaragoza

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Ayuntamiento de Zaragoza que en la próxima convocatoria de oposiciones a Policía Local permita que los diabéticos puedan presentarse. Hasta el año pasado, la diabetes era motivo de exclusión médica en las oposiciones. El Ministerio de la Presidencia aprobó una orden en febrero de 2019 con instrucciones para modificar el listado de enfermedades que impedían el acceso al empleo público.

Según esta orden, a partir de 2020, las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar deberán “eliminar” ciertas causas médicas que antes eran motivo de exclusión (diabetes, VIH, celiaquía y psoriasis) para garantizar el principio de igualdad. En el caso del acceso a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las instrucciones hablan de “limitar” esta exclusión. Por lo que ahora queda en manos de las administraciones locales definir cómo afectará a las personas con estas enfermedades en el caso de oposiciones de policías y militares.

CSIF ha pedido información al Ayuntamiento de Zaragoza sobre si ha tenido en cuenta esta novedad legislativa para la redacción de las bases de la siguiente convocatoria de oposiciones de Policía Local. Varios opositores diabéticos se han puesto en contacto con el sindicato para aclarar esta situación. “Hemos preguntado al Ayuntamiento pero nos dicen que de momento no se sabe. Pedimos información clara y que se tengan en cuenta estas instrucciones para favorecer la igualdad de oportunidades. Aplaudimos que últimamente se han hecho modificaciones en las convocatorias para policías, como eliminar el límite de edad y aumentar la estatura mínima (ahora 1,65 para los hombres y 1,60 para las mujeres). Esperamos que también se corrija esta situación”, afirma Enrique Peralejo, delegado de CSIF en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Ahora está abierto el proceso selectivo para 45 plazas de Policía Local. Los aspirantes están pendientes de realizar el cuarto y último ejercicio (el próximo 2 de marzo). En las bases de esta convocatoria, publicadas en mayo de 2019, aún regía la norma anterior y las personas con estas enfermedades no podían presentarse, con la excepción de la celiaquía, que no se incluyó como causa de exclusión.

“Soy ingeniero, pero mi sueño es presentarme a oposiciones para ser policía local, siempre me ha gustado. Hasta ahora no me dejaban presentarme porque soy diabético. Tras el cambio en la normativa del año pasado, ahora es mi oportunidad, como la de muchas otras personas que estábamos esperando. Las autonomías y los ayuntamientos tienen que aplicar las instrucciones del Ministerio. He preguntado en Zaragoza pero no me pueden asegurar que cambien las bases para la siguiente oposición. Falta información sobre este tema. Quiero apuntarme a una academia y empezar a prepararme, pero antes quiero estar seguro de que podré presentarme”, afirma un zaragozano que se ha puesto en contacto con CSIF sobre este tema.

“La diabetes no me afecta en mi trabajo ni en mi vida cotidiana. Soy diabético desde los 13 años. Sigo unas pautas de alimentación y de medicación, y llevo una vida normal. He estudiado y he tenido distintos trabajos, algunos de los cuales requerían esfuerzo físico. Soy deportista y he competido federado en diferentes disciplinas a nivel regional y nacional”, cuenta.