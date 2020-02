36 horas 'encerrados' para resolver un problema de física a contrarreloj

'Physics around the clock', el Physicaton universitario que se celebra en Zaragoza por tercer año consecutivo, ha entrado ya en su cuenta atrás.

Todo está preparado en el edificio de Geológicas del campus San Francisco para que el próximo sábado, 15 de febrero se les plantee a los 80 participantes tres problemas complejos con objetivo de resolver uno en un plazo de 34 horas.

El éxito de la convocatoria del año pasado ha dado lugar a un aumento de las plazas (de 60 a 80 respecto al año anterior), aunque la inscripción tuvo que cerrarse semanas atrás. En esta segunda edición también se cuenta con la presencia de estudiantes de otras universidades, en particular la Universidad Complutense de Madrid.

La mecánica de este 'hackathon' aplicado a la Física (aunque concurren alumnos de otras cuatro carreras universitarias) es muy sencilla: los equipos, de cuatro estudiantes cada uno, deben elegir uno de los tres problemas que se les presenten el sábado 15 de febrero a las 10:30 horas y elaborar una solución antes de las 15:00 del domingo. El año pasado, los problemas que se plantearon fueron el diseño teórico de un dispositivo capaz de extraer energía solar en órbita y la determinación de la edad de la tierra a partir de su evolución térmica, tal y como hizo Lord Kelvin en su momento.

Los tres problemas que se van a plantear este año ya están formulados aunque, lógicamente, se mantienen en el más estricto de los secretos. Los participantes podrán trabajar a lo largo de toda la noche en el edificio de Geológicas, que permanecerá abierto, con vigilancia y calefacción. El año pasado muchos participantes se llevaron saco de dormir para descansar en algún momento del Physicaton, aunque también los hubo que no durmieron en toda la noche.

Cada uno de los equipos deberá presentar sus resultados en formato 'paper', y defenderlo de forma verbal el domingo por la tarde. Un jurado de tanto profesores de la Universidad de Zaragoza como representantes de diversas empresas decidirá cuál ha sido la solución más adecuada para cada uno de los problemas.

Trabajo en equipo

'Physics around the clock' nació hace dos años como una iniciativa que ofrece a los alumnos la oportunidad de trabajar en equipo, sumergiéndose en problemas de extrema complejidad, y de discurrir conjuntamente una solución original que aúne creatividad y rigor científico. Los problemas que se plantean son tan inabarcables que no poseen una solución única, por lo que el jurado tiene a su vez que debatir cuál es la propuesta más acertada.

El Physicaton será inaugurado el sábado por el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral; además de contar con la presencia del decano de la Facultad de Ciencias, Luis Alberto Morellón; la delegada institucional autonómica del CSIC, María Jesús Lázaro; gestora de captación y gestión de talento de Hiberus Tecnología, Raquel Castañeda; el director técnico CTO de Fibercom, Francisco López; el gerente de Ingesol y Dismafrío; Pedro Lahoz; el delegado autonómico del COFIS, Alberto Virto; y el subdirector del IUMA, Luis Rández.

Por otro lado, y antes de dar a conocer los tres problemas planteados, contará con una conferencia de Alejandro Riveiro, divulgador científico de gran notoriedad.

'Physics around the clock' está organizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias y cuenta con el apoyo de las siguientes instituciones, sin las cuales no sería posible la realización de este evento: el vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, el vicerrectorado de Estudiantes, la Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza, la Facultad de ciencias, la Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Aragón, Hiberus, Fibercom, Ingesol, Dismafrío, el Colegio Oficial de Físicos, el Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas y Aplicaciones, la Real Sociedad Española de Física, el Grupo de estudiantes de la Real Sociedad Española de Física, el Planetario de Aragón y la Fundación Ibercivis.