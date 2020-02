Polémica en Calatayud por la ausencia de la ciudad en Fitur con estand propio

La decisión de que Calatayud no acudiera a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) con un stand propio sigue generando polémica. Para aclarar lo ocurrido, el concejal de Turismo, Jorge Lázaro, ofreció explicaciones este martes en rueda de prensa en la que esgrimió dos informes para acreditar las razones por las que no hubo un puesto propio de la ciudad como venía siendo habitual en los últimos años y que no se incurrió en ninguna irregularidad o perjuicio al Ayuntamiento. Según Lázaro, la intención de su departamento “fue participar con el stand construido para la edición anterior, que tuvo un coste de 24.000 euros”.

Así, en octubre, indicó Lázaro, se realizó la prerreserva de suelo en Ifema y ese mes, en Junta de Gobierno Local, se autorizó el gasto de 9.600 euros para ello y la consignación de 16.000 para el traslado, montaje y desmontaje del expositor. Sin embargo, en una reunión posterior con la empresa adjudicataria del stand, los responsables municipales tienen constancia de que el stand había sido destruido. “Fue un contrato de suministro para 5 ferias de 2019 y como solución se nos ofreció otro nuevo por 15.000 euros más IVA. Eso hubiera obligado a licitar un nuevo contrato. Por lo que actuar de otra manera habría sido cometer una irregularidad”, defendió Lázaro.

En noviembre, el edil asegura que, visto que no se podía contar con un stand propio por un precio razonable, “se comunicó a Ifema el desistimiento de participar en tiempo y firma para no ser sancionados”. En este sentido, sostiene que la prerreserva no acarreó “pago ni se hizo transferencia por dicho concepto”. Por su parte, Lázaro sostiene que, a pesar de no contar con espacio propio, él acudió a Madrid tanto a la reunión de la Red de Ciudades AVE como Fitur, donde mantuvo reuniones con empresas del sector y comprobó que había información turística de la ciudad en el stand de Aragón.

En el último pleno, el PSOE, por medio de su portavoz, Víctor Ruiz, pidió la dimisión del concejal e instó a que la Alcaldía pusiese en conocimiento de la Fiscalía lo sucedido. Ruiz sostuvo en su intervención que también se reclamaría un pleno extraordinario para pedir una comisión de investigación para evitar responsabilidades económicas y administrativas derivadas de haber incumplido el acuerdo de la Junta de Gobierno. También reclamó por escrito acceso al expediente de esta decisión y de la licitación del stand destruido. Lázaro, citando un informe de los servicios jurídicos municipales, apuntaba que “se aprobó la propuesta y autorizar el gasto pero no se emitió mandato imperativo de obligada observancia que al desistir se hubiera infringido”.