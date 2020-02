El pistolero de Las Delicias llevaba un arma del calibre 22 y otra de balas de goma

La Policía Nacional tiene previsto poner este martes a disposición judicial a P. F. B., el hombre de 54 años que el pasado domingo protagonizó un violento altercado en el bar El Cubetazo de Las Delicias, en el que a primera hora de la mañana irrumpió armado con dos pistolas, efectuó varios disparos e hirió de bala a un joven de 28 años. Según fuentes de la Jefatura Superior de Aragón, el Grupo de Homicidios y la Policía Científica continuaban este lunes con las pesquisas, por lo que han preferido apurar el arresto para completar el atestado que hoy entregarán a la titular del Juzgado de Instrucción 3, Mercedes Terrer. De hecho, será esta quien tome declaración al pistolero antes de decidir si lo envía o no a prisión.

A lo largo del lunes, los investigadores estuvieron practicando varios registros en Zaragoza. Uno de ellos, en la vivienda del arrestado, ya que no descartaban que pudiera ocultar más armas. No ha trascendido si las encontraron o no, lo que sí ha podido confirmar HERALDO es que esta persona se presentó en el bar de la calle de San Rafael pertrechado con un revólver del calibre 22 y con una pistola de trauma, como se conoce en el argot policial a las que funcionan con balas de goma.

En principio, parece que los "al menos cinco disparos" –de los que hablaron los testigos– se efectuaron con el revólver, de pequeño calibre pero capaz de acabar con la vida de una persona. Y eso podría haber sucedido si el joven que sufrió una herida superficial en la frente hubiera estado en otra posición.