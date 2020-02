Renfe descarta la parada del Avlo en Calatayud por motivos de rentabilidad

Renfe descarta que el tren AVE de bajo coste, bautizado como Avlo, tenga parada en la estación de Calatayud por motivos de rentabilidad. Así se lo ha comunicado el presidente de la operadora ferroviaria estatal al alcalde de Calatayud mediante una carta que remitió este lunes al Ayuntamiento bilbilitano. “Ofertar precios baratos, requiere altos volúmenes de demanda y es necesario que tener el mayor número de plazas ocupadas durante todo el recorrido”, esgrime Isaías Táboas en la propia misiva. En este sentido, argumenta que “cuantas más paradas intermedias se hacen, más probabilidades hay de que las plazas no se puedan ocupar durante todo el recorrido, poniendo en riesgo los resultados económicos del servicio y la viabilidad del producto”.

Asimismo, Táboas, ahondando en estas razones y con vistas a la liberalización del sector a finales de este año, también defiende que el Avlo, “requiere mejorar la productividad de los recursos, y las paradas suponen un incremento del tiempo de viaje, factor clave”. De esta forma, el responsable de la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana –antes Fomento- apunta directamente a que “un mayor tiempo de viaje requiere una mayor dedicación de recursos, tanto materiales como humanos, y supone una disminución en la eficiencia en el uso de los activos de la compañía”.

NOTICIAS RELACIONADAS Avlo: estas son las condiciones por las que Renfe te cobrará más por el AVE barato

A pesar de todo ello, el alto cargo de Renfe reconoce que “estamos lanzando un producto totalmente nuevo y explorando un mercado de viajeros que todavía no conocemos bien, por lo que, si la experiencia nos indica que debemos cambiar, cambiaremos”. Por el momento, parte de los usuarios que recurren al servicio de AVE de forma habitual –Calatayud es la segunda estación de Aragón en cuanto a número de viajeros en esta modalidad-, ya han promovido una recogida de firmas a través de la plataforma change.org. Desde hace dos semanas, la petición ha sumado el apoyo de más de 1.400 personas.

“Calatayud es una de las ciudades enlace para poder llegar a poblaciones de la España vaciada. Hay que facilitar el acceso a estas zonas a todos los que desean dar vida a estas poblaciones”, explicaba Mercedes Chiva, una de las firmantes. “Es injusto que tengamos que pagar unos precios altísimos”, subraya el impulsor de la iniciativa, Juan Miguel Montagut. Para Víctor Pereira, “si no tenemos las mismas oportunidades en el medio rural apaga y vámonos, no se puede soportar un billete de tren tan caro para ir a Madrid o Barcelona, no parando el tren nos aíslan todavía más”.

Desde el Ayuntamiento de Calatayud, su regidor, José Manuel Aranda, ha asegurado que “continuaremos luchando”. “La única manera de que paren, es con la fuerza de todos y con reivindicaciones”, ha remarcado. A su vez, y al respecto de la petición de ERC para que el AVE low cost pare en todas las capitales catalanas, Aranda ha confiado en que esta reclamación allane las solicitudes tanto de Calatayud como de Guadalajara.

Ya en febrero de 2018, cuando el Ministerio de Fomento de la era Rajoy presentó su propuesta de tren AVE de bajo coste, el Pleno del Consistorio bilbilitano -y por unanimidad de todos los grupos políticos de aquel mandato- ya reclamó una parada del servicio que llevaba por nombre EVA. En aquel momento solo se indicó que entraría en funcionamiento en la línea Madrid-Barcelona sin tampoco aclarar dónde recogería viajeros.

Desde Renfe, insisten en que el Avlo es su “punta de lanza de la competencia por el mercado del transporte de viajeros por ferrocarril” y que es un producto “que no puede recibir subvenciones del Estado”.