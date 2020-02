La mayor promesa del motociclismo exige 460.000 € por un accidente de tráfico en Zaragoza

El que está considerado como una de las mayores promesas del motociclismo español, el valenciano Iker Lecuona Gascón, pasó hace unos días por los juzgados de Zaragoza para reclamar casi medio millón de euros a Luis Felipe L. M., el conductor que el 30 de diciembre de 2015 se saltó una señal de stop y embistió al Mercedes Benz en el que el deportista viajaba junto a su familia. Como consecuencia del accidente, que se produjo en la carretera A-220 a su paso por Aguarón, tanto el piloto como sus padres resultaron heridos. Sin embargo, quien sufrió las lesiones más graves fue su hermano Gorka, al que un traumatismo abdominal mantuvo bastante tiempo en la uci.

En la última sesión del juicio, celebrada este viernes, tanto la Fiscalía como la acusación particular, a cargo del letrado Joaquín Sirera en nombre del piloto, pidieron dos años de prisión y la retirada del carné de conducir para el causante del siniestro por imprudencia grave. En lo que no se pusieron de acuerdo fue en la cuantía de las indemnizaciones, ya que, mientras el ministerio público se limita a reclamar por las lesiones de las víctimas y los daños del vehículo –que ya han sido abonados por la compañía Liberty–, el abogado del deportista va mucho más allá. Así, lo que pretende es que el acusado y su aseguradora les abonen 460.000 euros, importe al que ascendía el contrato que Iker Lecuona había firmado solo 19 días antes del accidente para convertirse en piloto de élite y que las lesiones sufridas le obligaron a rescindir.

Para probar estos hechos y dar cuenta de la meteórica trayectoria profesional del joven motociclista la acusación particular citó ayer como testigo a su representante, Enrique Bañuls. «Lo de Iker Lecuona no es normal. Yo empecé a verle correr cuando tenía 8 años. Pero es que con 16 fue el más joven en debutar en el mundial de Moto 2 y con 19 lo hizo en Moto GP, la máxima categoría internacional. Solo Marc Márquez tiene unos registros parecidos», declaró. En cuanto a las consecuencias del accidente sobre el mencionado contrato de casi medio millón de euros, el que fuera también piloto profesinal aseguró que «las lesiones sufridas retrasaron no mucho, pero sí varios meses, el debut de Lecuona en Moto 2».

La defensa, a cargo del abogado Rafael Ariza, no solo considera «desproporcionada e injustificada» la indemnización que reclaman los perjudicados, sino que mantiene que su cliente ni siquiera cometió un delito contra la seguridad vial. El letrado recordó al titular del Juzgado de lo Penal número 2, Eduardo Marquina, que inicialmente la infracción del acusado fue castigada por la Guardia Civil con una multa de 200 euros (que por pronto pago se redujo a la mitad). Sin embargo, la denuncia presentada por la promesa del motociclismo español obligó a abrir diligencias penales.

«Aquí se está acusando por conducción temeraria, lo que requiere o de un consumo de alcohol, que no lo hubo, o de una velocidad excesiva, que tampoco se ha objetivado», explicó Ariza. Durante su informe, el letrado recordó que el acusado conducía por un camino de tierra y «le fallaron los frenos». Por todo ello, niega cualquier responsabilidad penal y reclama una sentencia absolutoria.

La defensa pide la absolución

Por su parte, el letrado José Luis García Huici, letrado de Liberty, explicó que el medio millón de euros del contrato en litigio «era el coste de la estructura del equipo del piloto, no la garantía de ningún beneficio». «Y si ese dinero no se gastó, tampoco se puede reclamar», concluyó.

De la espectacular trayectoria de Iker Lecuona dan cuenta sus estadísticas, ya que fue el piloto español más joven de la historia en debutar en el mundial de Moto 2, con 16 años, y se estrenó con 19 en la máxima categoría internacional: Moto GP. Con solo tres campañas más o menos completas en el mundial, el ‘27’ (número que lleva a la espalda) correrá este año con los más grandes. Y lo hará como piloto del equipo KTM Tech3 con aspiraciones de ser el mejor debutante de la parrilla.