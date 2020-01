Rifirrafe durante la moción de censura de Añón para desbancar al alcalde del PAR

La polémica llegó al Ayuntamiento de Añón de Moncayo este miércoles por la mañana, donde se había convocado un pleno extraordinario para debatir la moción de censura contra el alcalde, el aragonesista José María Vijuesca, suscrita por dos concejales de su grupo y otro del PSOE. Una sesión que despertó gran expectación entre los vecinos, pero sin un final claro. El desenlace podría llegar a los juzgados para decidir de este modo si Víctor Peralta, también del PAR, que afirma que tomó posesión del cargo tras la votación, es legal.

El de ayer fue el segundo intento para debatir la moción de censura, después de que la primera (el pasado 9 de enero) no se pudiera votar por la falta de acuerdo de la mesa de edad sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos. Una maniobra de la que volvió a echar ayer mano Vijuesca para que la moción no prosperase. Según dijo, en base al artículo 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), serían necesarios cinco votos (y no tres) porque no bastaría con la mayoría absoluta, ya que dos proponentes formaban parte del grupo municipal al que pertenece el alcalde. Él, junto a otra concejal del PAR, abandonaron el salón antes de la votación. "Entendemos que legalmente no ha prosperado, y recurriremos lo que hagan de aquí en adelante", indicó. Al mismo tiempo reconoció que desconocía cómo había terminado el pleno aunque se ratificó en que seguía siendo alcalde porque no tenía "ninguna comunicación oficial en contra para no serlo".

Sin embargo, dentro del ayuntamiento, tal y como relató Víctor Peralta, después de que Vijuesca y la edil salieran del salón la sesión se reanudó, y a las 13.10 se procedió a la votación (en ese momento solo estaban los tres defensores de la moción de censura). En su opinión, "el pleno no se había levantado" por lo que el proceso ha sido legal. Aun así estaba previsto, tal y como dijo, enviar la documentación sobre este proceso tanto a la junta electoral como al Gobierno central y al Ejecutivo autonómico. Peralta indicó que, tras la votación, tomó posesión del cargo de alcalde.

Los motivos de la moción de censura, según recordó Víctor Peralta, fueron la "reiterada falta de información" respecto a asuntos municipales y "supuestas irregularidades" en la "gestión de servicios de la localidad, como la adjudicación y gestión de las piscinas, de los festejos y de la barra del bar, así como del hotel". También hizo referencia a la "falta de justificación de los ingresos y gastos". Por su parte, Vijuesca rechazó estas acusaciones, alegando que existen otros motivos de los que no quiso hablar. El hasta ahora regidor de esta pequeña localidad del Moncayo de poco más de 200 habitantes tiene 47 años y entró como alcalde en 2015.