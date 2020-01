Un acertante de la quiniela de fútbol consigue 314.782 euros en Zaragoza

Una botella de champán aguarda sin descorcharse en la tienda de Belén, en el barrio de Monsalud de Zaragoza. Las copas también están preparadas. ¿A quién esperan para brindar? Al premiado de la quiniela de fútbol que este lunes ha ganado 314.782 euros, gracias a un total de 14 aciertos en cuatro columnas. Es decir, había invertido 3 euros.

"Belén, que te he llamado al móvil y no me lo has cogido", han sido las palabras que ha escuchado por teléfono Belén Santa Eugenia. Era el delegado de Loterías y Apuestas del Estado que le informaba que había repartido un premio "de los gordos", como ella misma ha calificado. A continuación, asegura que se ha puesto a gritar. "Repartir tanto dinero hace mucha ilusión", confiesa todavía emocionada.

No es la primera vez que entrega un premio así, en Navidad llevó la suerte hasta el centro de salud del barrio. "Entonces unas 400 personas fueron agraciadas, sin embargo, este ha sido solo para una persona", señala Santa Eugenia. "Es una tienda de barrio, así que estoy segura que el ganador es alguien de nuestra clientela fija", afirma sobre el premiado con este botín.

La persiana de este comercio se levantó por primera vez hace cuatro décadas, tiempo en el que han vendido prensa y también apuestas, tanto Belén como su madre y fundadora del negocio, Aniana Delgado. "Desde hace siete años ofrecemos también Lotería Nacional, que hasta entonces solo hacíamos quinielas y primitivas", recuerda Belén. La venta de estas últimas ha descendido mucho desde la eclosión de las casas de apuestas: "La gente se va a esos centros a jugar, en lugar de echar la quiniela o la primitiva, como era habitual".

No ha sido el caso el caso del acertante de esta quiniela. Fría y dispuesta para ser abierta espera la botella de champán, esa que han ido a comprar esta misma mañana cuando se han enterado de que la olfato futbolero le había guiñado el ojo a este pequeño comercio del barrio de Monsalud de la capital aragonesa. En Barcelona, tal y como han confirmado Loterías, también se ha repartido una cantidad idéntica.