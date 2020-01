Un festín para los gatos a las puertas de un colegio de Rosales del Canal

Los padres de los niños escolarizados en el colegio Zaragoza Sur, en el barrio de Rosales del Canal, luchan desde hace un par de años por conseguir que los aledaños del centro educativo, situado en la calle Antonio Vivaldi, se adecenten.

En numerosas ocasiones han denunciado la presencia de maleza descontrolada, alambres que sobresalen de las vallas de obra y basura en su interior. A pesar de que las brigadas de limpieza han intervenido alguna vez para recortar la vegetación, los progenitores aseguran que la situación continúa “igual o peor” debido a la presencia de una colonia de gatos no controlada.

Los animales se encuentran muy cerca del centro, en el descampado que linda con el edificio de infantil, y cada vez son más. “La cosa se había calmado, pero hace un par de semanas comenzó de nuevo”, señala Rubén Lafuente, residente de Rosales del Canal y presidente de la AMPA del colegio.

El problema, según Lafuente, es que los gatos son alimentados prácticamente a diario por algún individuo que, además, se toma la molestia de cocinarles y ofrecerles la comida en platos y otros recipientes. “La dejan en platos de usar y tirar y en bandejas de plástico. Los llenan de albóndigas que parecen caseras, hechas de propio”, añade. Otras veces, el menú incluye pescado o zanahorias. Todo ello, a escasos metros de la zona en la que dan clase los alumnos más pequeños. “Es un problema de salubridad. Dejan la comida en la puerta, en la misma entrada de infantil”, lamenta Lafuente.

Para tratar de poner fin al problema, hace unos meses se acordó no tirar los restos de comida del comedor en los contenedores más cercanos, sino a otros más alejados y totalmente precintados. No obstante, parece que la medida no ha surtido efecto, y desde la AMPA reclaman una solución definitiva. “Ya mandé a los padres, a través de Whatsapp, el enlace para mandar la queja al Ayuntamiento”, señala Lafuente, que asegura que ya han registrado numerosas denuncias a través de la web de sugerencias del consistorio.

Una colonia no reconocida

Desde del Ayuntamiento de Zaragoza aseguran que esta colonia de gatos no es oficial, y por tanto, está fuera de las reconocidas. Así que es muy probable que quienes los alimenten no tengan ninguna capacitación para hacerlo. De hecho, en las colonias autorizadas tan solo pueden darles de comer voluntarios autorizados.

Además, las mismas fuentes municipales explican que lo más eficaz para terminar con esta situación es ponerse en contacto con el buzón de quejas del consistorio, llamar al 010 o mandar un escrito al Instituto Municipal de Salud Pública. “Si se denuncia, el IMSP realiza las gestiones pertinentes”, añaden. Unas gestiones que pasan por analizar la zona, estudiar la titularidad del solar en el que se encuentran los animales, avisar al Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) en caso de tener que sacarlos y tratar la zona para desinfectarla, si fuera pertinente.

Al margen de la presencia de animales, como gatos y también conejos, los padres reclaman una actuación para los aledaños del colegio. El cercado que lo rodea se instaló de manera provisional cuando comenzaron las obras del centro, hace más de cuatro años, pero ha pasado a formar parte del paisaje habitual de la zona, y ya ha provocado algunos arañazos y enganchones en la ropa. “No hay que esperar a que pase algo más para actuar”, afirma Lafuente.

Los terrenos en mal estado pertenecen a la Junta de Compensación de Arcosur, ya que el centro está ubicado en los límites de este barrio, aunque la práctica totalidad de los niños escolarizados viven en Rosales. Para tratar este y otros temas, el AMPA se reunirá el próximo 10 de febrero con la Secretaria General Técnica del Gobierno de Aragón.