Serrano afirma que el Ayuntamiento no intervino en el desalojo de 11 pisos okupas

El Ayuntamiento de Zaragoza no intervino en el desalojo de once viviendas de un edificio okupado en el número 76 de la calle Pignatelli, uno de los focos habituales de conflicto en la ciudad donde muchos de los inmuebles pertenecen a entidades financieras o a particulares que no se hacen cargo de su conservación.

En la rueda de prensa del Gobierno de la ciudad, Serrano ha explicado que tras conocer la intervención policial llevada a cabo este jueves, el Ayuntamiento se puso en contacto con la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza para estar "vigilantes" y al corriente de la actuación.

Sólo eso porque, según ha subrayado, el consistorio se ciñe al desarrollo de sus competencias en estas cuestiones.

En este sentido, ha aclarado que, entre otros casos, el Ayuntamiento actúa cuando un edificio está en estado de ruina y hay riesgo para la ciudadanía, pero ha insistido en que no es competencia municipal intervenir desde "el punto de vista de la seguridad pública".

A este respecto, ha precisado que son conocedores de que hay familias que okupan viviendas y no causan ningún problema, mientras que otras sí "atemorizan" a los vecinos.

De momento ninguna de las familias desalojadas ha acudido a los servicios sociales del Ayuntamiento.