UGT y FCC llegan a principio de acuerdo, que trasladarán al comité de huelga

La sección sindical de UGT en FCC y la dirección de la empresa han llegado a un principio de acuerdo para la firma de un convenio colectivo que trasladarán este viernes al comité de huelga (compuesto por CGT y SCS) en la reunión que mantendrán en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.

Según informa FCC en un comunicado, el principio de acuerdo garantiza el poder adquisitivo perdido por la plantilla, con una subida del 2% para 2020, y registra que durante los años 2021 a 2023 se llevarán a cabo incrementos salariales superiores al IPC real.

La empresa, que recuerda al comité de huelga que "no tiene competencia alguna" para la firma de un convenio colectivo, ha lamentado además que el comité de empresa no haya acudido a la convocatoria de negociación para la firma del acuerdo, una actitud con la que no hace sino "alargar" la huelga indefinida.

UGT y la empresa se han emplazado a una nueva reunión el próximo lunes 27 que se hará extensiva al resto de miembros del comité con la esperanza de que acudan.