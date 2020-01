El gobierno PP-Cs aprueba este jueves su primer presupuesto con el apoyo de Vox

El gobierno PP-Cs escenificará este jueves en la comisión de Hacienda su alianza con Vox y dará luz verde a los presupuestos de 2020. Así se acordó este miércoles después de una jornada de negociación en la que se concretaron las distintas transacciones que se votarán y que darán forma definitiva a las cuentas municipales, que superan los 800 millones de euros.

El encaje de las enmiendas obligó a mantener reuniones hasta última hora que confirmaron el apoyo de Vox la aprobación de las cuentas. "Habrá presupuesto. Nos hemos dejado pelos en la gatera pero hemos conseguido cosas", afirmó el portavoz de Vox, Julio Calvo, que señaló que el gobierno hará concesiones respecto a sus dos principales reivindicaciones: el recorte de las ayudas y proyectos de cooperación internacional y la modificación sustancial de las políticas de igualdad.

Respecto al primer asunto, se espera una reducción de las partidas de cooperación, que ascienden a 3,5 millones. No obstante, no se llegará a lo exigido por Vox, que planteaba un recorte de 1,7 millones. La previsión es que el recorte ronde los 700.000 euros. Respecto a la violencia de género, el gobierno acepta que a la partida destinada a la lucha contra la violencia de género se le sume la palabra "intrafamiliar".

Sin oficina de transversalidad

Es una solución intermedia a la planteada por la formación de extrema derecha, que quería borrar cualquier alusión en el presupuesto a la violencia machista o de género. También se creará la oficina de atención a la mujer embarazada y desaparecerá la oficina de transversalidad de género. Está previsto aceptar también otras peticiones de Vox, como elevar la partida para las ayudas a tributos para personas sin recursos desde los 55.000 euros previstos a los 250.000, eliminar 15.000 euros de gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo o la creación de la Junta municipal de Reclamaciones Económico Administrativas.

Pero al margen del acuerdo para el presupuesto, el gobierno quiere incorporar algunas propuestas del resto de grupos. En este sentido, el PSOE confirmó que se aceptarán enmiendas para recuperar algunos convenios, como el de la Federación de Comercio o el de Atades, así como para dotar de más fondos a Ebrópolis y a la adecuación de las naves de Giesa. También se aprobarán iniciativas de ZEC y de Podemos, aunque la izquierda votará en bloque en contra de las cuentas.

No obstante, muchas de las enmiendas de la oposición no han pasado el filtro que pone el interventor. El máximo responsable de la fiscalización económica municipal ha inadmitido o desestimado 25 del PSOE, 22 de Podemos-Equo, 6 de Vox y 10 de ZEC, bien porque no se ajustaban a la legalidad o porque no cumplían con lo establecido en el reglamento.

Protesta de las entidades

Por otro lado, 31 entidades sociales y vecinales protestarán hoy en las puertas del Ayuntamiento por el proyecto de presupuestos. Los colectivos solicitarán su intervención en la comisión de Hacienda para expresar su rechazo a las cuentas por los cambios que plantea en materia de convenios y ayudas sociales. El PSOE anunciará que solicitará que se admita la intervención. Además, representantes de la Alianza por la Emergencia Climática de Aragón se concentraron ayer en las puertas de la Casa Consistorial para pedir a los grupos que rechacen las enmiendas de Vox que eliminan partidas vinculadas al cambio climático.