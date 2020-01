El gobierno niega el acceso a la comisión de Hacienda a las entidades sociales, que piden convocar el Consejo de Ciudad

Miembros y representantes de parte de las entidades sociales de Zaragoza se han concentrado este jueves desde primera hora de la mañana a las puertas del Ayuntamiento para mostrar su rechazo a los presupuestos elaborados por el gobierno de PP-Cs, que les ha negado el acceso a la comisión de Hacienda, donde los grupos municipales han debatido su aprobación. Aunque no es habitual que los ciudadanos asistan a estas reuniones, los colectivos vecinales y sociales lo solicitaron por tratarse en esta ocasión de una cita clave para conformar las cuentas definitivas para 2020. Sin embargo, la concejal del área, María Navarro, no ha autorizado su entrada al considerar que no representan a las asociaciones de la ciudad, sino solo a las "afines" a la izquierda que estaban recibiendo "dinero público a dedo".

Las organizaciones han anunciado que pedirán la celebración de un pleno extraordinario del Consejo de Ciudad. "Nos ha sorprendido, habíamos tramitado esa petición y creemos que nos ampara el derecho a estar informados", ha manifestado Juan Carlos Crespo, miembro del secretariado de la Federación de Barrios (FABZ). En la plaza del Pilar, los representantes de las entidades han reiterado sus críticas a un presupuesto que, consideran, les da de lado. Las principales peticiones se centran en la lucha contra el cambio climático, los derechos sociales y de la mujer y, entre otras cuestiones, las demandas vecinales.

En este sentido, Crespo ha criticado que la inversión en los barrios haya quedado "cercenada". "Exigimos que la reducción de 62 millones de la deuda del tranvía se reinvierta en los barrios", ha sentenciado. En materia de feminismo, ha lamentado que el gobierno haya "cedido a las presiones de Vox con un sesgo claramente machista" y haya introducido "conceptos retrógrados".

Las ayudas a la cooperación, que finalmente han visto reducida su partida en medio millón de euros a petición del partido de extrema derecha, han estado también en el punto de mira de las entidades. Desde la Federación Aragonesa de Solidaridad critican que se admita un "recorte ideológico" y se reduzca una ayuda necesaria. "Estamos entrando en una batalla de pobres contra pobres, las personas que se benefician de los proyectos de cooperación al desarrollo y de solidaridad internacional son personas vulnerables igual que las hay en esta ciudad", ha lamentado Oriol Gavín, representante de la asociación.

En el sector feminista también se han mostrado firmes al considerar que los presupuestos significan "un paso atrás" en materia de igualdad. María José Gascón, representante de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, ha criticado que se elimine el concepto de violencia machista, que define "claramente" la violencia estructural que sufren las mujeres. "Nos parece un paso atrás que no podemos permitir", ha sentenciado.