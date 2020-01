El Ayuntamiento solo restringirá el tráfico en el centro si el Gobierno le obliga por ley

El Ayuntamiento de Zaragoza no prevé restringir el tráfico en el centro a menos que se vea obligado por ley. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes una "declaración de emergencia climática", un manifiesto que, según anunció la titular del Ministerio para la Transición ecológica, Teresa Ribera, irá acompañado de una treintena de medidas enmarcadas en el proyecto de ley de cambio climático que el Gobierno central pretende sacar adelante antes de cien días. Los cambios fiscales jugarán un papel capital dentro de estas nuevas disposiciones, aunque sin duda la medida estrella será la obligación de que las ciudades que superan los 50.000 habitantes tengan que crear "zonas de bajas emisiones", al estilo del polémico Madrid Central.

El Ayuntamiento de Zaragoza prefiere mantener por ahora la cautela y no sacar conclusiones antes de que se dé a conocer el contenido de la futura ley. El área de Servicios Públicos y Movilidad lleva tiempo trabajando en un nuevo plan director de transporte público en el que no se contemplan nuevas peatonalizaciones, ni en el corazón de la ciudad ni en barrios periféricos. "La revisión del plan de movilidad está en fase embrionaria, pero incluir nuevas restricciones al tráfico, entendidas como prohibir el paso de vehículos por calles por las que ahora se puede circular, no se aborda por el momento como una prioridad. Solo cabría ese planteamiento si hubiese una obligación por parte del Gobierno central. De todos modos, esa zona de bajas emisiones ya existe de facto en el Casco Histórico", indica la concejal Natalia Chueca.

El futuro plan de movilidad está, en cualquier caso, dando sus primeros pasos. En su elaboración se prevé aprovechar los datos obtenidos en el documento elaborado durante el anterior mandato, que no llegó a aprobarse, así como en otros estudios. En él se trazaba un horizonte para 2027 en el que solo circulasen por el centro de la ciudad coches ecológicos y de residentes. Este proyecto, que seguía la estela de Madrid Central, establecía cuatro zonas que se correspondían con los distintos anillos y cinturones de la capital aragonesa. También contemplaba la construcción de siete nuevos párquines, tanto en altura como subterráneos, que habilitarían unas 7.000 plazas, la creación de varias súpermanzanas y la segunda línea del tranvía.

Desde el Consistorio se destaca que la apuesta actual pasa por el peatón y la extensión del transporte público. "El futuro plan de movilidad no incluye, entre otras cuestiones por la económica, otra línea de tranvía. Pero sí apuesta decididamente por el bus eléctrico, los desplazamientos a pie, en bici y en medios alternativos. Y aprovechará los estudios encargados por el anterior gobierno con el objetivo de dar un nuevo uso a ese trabajo y ahorrar costes. Nuestro objetivo es ofrecer alternativas de movilidad sostenible, sean colectivas o individuales, en toda la ciudad, no sólo en una zona concreta", añade Chueca.

El borrador del plan director de movilidad contará con la participación de distintos agentes, como el Consorcio de Transportes del área de Zaragoza, y se espera que reciba las alegaciones pertinentes hacia noviembre para estar listo entre diciembre de este año y enero de 2021. En él se reordenarán las líneas de bus para atender demandas como la ampliación de los recorridos del 21 y el 23.

Otro proyecto en marcha es la red de 13 párquines disuasorios con placas solares para cargar coches eléctricos. El primero, con 44 plazas, se ejecutará en el Arrabal, entre Valle de Zuriza y Caminos del norte.

Protocolo por contaminación

Además del futuro plan, el pasado año se aprobó la Estrategia de Calidad del Aire y del Cambio Climático de Zaragoza (ECAZ), que incluye un protocolo de actuación ante episodios de alta contaminación. Éste sigue vigente y establece, en su escenario más extremo, la restricción al tráfico privado en las calles del centro. El plan contempla cuatro niveles de polución, con sus correspondientes medidas a tomar llegado el caso, y sigue el ejemplo aplicado en Madrid. Sin embargo, la capital aragonesa presenta unas condiciones ambientales mucho más favorables que la española y, de hecho, nunca ha alcanzado picos lo suficientemente elevados como para activar las medidas que afecten a la circulación.