La lluvia provoca la caída de un árbol en Constitución y varias inundaciones en Zaragoza

Mientras en el sur de Aragón, especialmente en Teruel, la nieve ha sido la protagonista de este martes y su temporal Gloria, la lluvia se ha convertido durante esta jornada en la compañera inseparable de los vecinos de Zaragoza. La principal afección ha sido la caída de un árbol catalogado de considerables dimensiones en el paseo de la Constitución, a la altura del número 27, poco después de las 21.30, que ha obligado a cortar la circulación de vehículos en dirección a la plaza de Aragón durante más de una hora y media.

El aviso se ha recibido en el parque de Bomberos del Ayuntamiento sobre las 21.33. El ejemplar se ha desplomado sobre la calzada y, afortunadamente, no ha habido que lamentar ningún tipo de daño, ni material, ni personal. Por sus considerables dimensiones, los bomberos han tenido que talar las ramas y trocear el tronco, que han retirado con la ayuda de una grúa. Pasadas las 23.00 seguían trabajando en el lugar y la vía todavía no se había abierto a la circulación. Los Bomberos no han podido precisar las causas de la caída de este árbol de un porte considerable, pero sin duda han tenido que ver la intensa lluvia y el reblandecimiento del terreno.

Esta es la principal incidencia de una jornada en la que sobre todo se han producido pequeñas inundaciones en calles como las de José María Lacarra, de Argentina, Salvador Minguijón y Pignatelli, entre otras.

Por otra parte, los bomberos también han tenido que intervenir en una empresa de la Ciudad del Transporte, en San Juan de Mozarrifar, sobre las 20.30, para retirar una chapa que corría el riesgo de desprenderse de la fachada del edificio.

La estación del aeropuerto de Zaragoza, utilizada como referencia, acumuló este martes hasta 37,8 litros por metro cuadrado. La de Valdespartero llegó a los 38,8, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Unas cantidades elevadas, pero muy alejadas de los más de 95,2 que marcó Híjar, los más de 79 de Caspe y los 58,2 de Daroca.