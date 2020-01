Los jardineros de FCC inician hoy la primera huelga del gobierno de Azcón

Ocho meses después de llegar al puesto, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, afronta la primera huelga en una contrata municipal. Los trabajadores del servicio de mantenimiento de parques y jardines de la ciudad inician este lunes paros indefinidos para reclamar a la empresa concesionaria, FCC, un nuevo convenio colectivo, y al Ayuntamiento, que mantenga las cláusulas sociales en el nuevo contrato que salga a licitación y que no se divida en lotes.

Los sindicatos han convocado un piquete a las puertas de las instalaciones de la empresa, en la carretera de Castellón, a las 7.30. Una hora después partirá una manifestación hasta las puertas del Ayuntamiento. Salvo que un nuevo acercamiento entre las partes desbloquee el conflicto a lo largo del día, será la primera de varias jornadas de huelga –el propio comité advirtió de que sería «larga y dura»– en las que se han previsto diferentes protestas e, incluso, concentraciones frente a las sedes de PP y de Cs, socios en el gobierno municipal.

Este domingo, el comité hizo un «llamamiento a la negociación» a la espera de que los directivos de FCC «rectifiquen» y se retomen los contactos. El último encuentro tuvo lugar en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) el pasado miércoles, cuando los trabajadores rechazaron la última oferta de la empresa para firmar un nuevo convenio colectivo. «Seguimos abiertos a negociar, si nos llaman aunque sea de madrugada acudiremos encantados, ya dijimos claramente que hasta este lunes a las 8.00 había tiempo para intentar solucionar el conflicto», señalaron.

Comité de huelga: "Seguimos abiertos a negociar"

Finalmente no se produjo tal acercamiento. De hecho, la empresa respondió con otro comunicado en el que se señalaba que «la dirección no percibe sinceridad en la intención del comité de empresa de llegar a un acuerdo». Además, reclamaron a los sindicatos «seriedad», ya que, a su juicio, «fue el comité quien convocó una huelga y quien también rechazó la totalidad de las ofertas de la empresa».

FCC: "No percibimos sinceridad en el comité"

Conflicto «político» o laboral

Por todo ello, desde FCC insistieron en que «se desconvoque esta huelga política, que no hace sino perjudicar a una plantilla, a la que no se le ofreció la posibilidad de votar las ofertas realizadas». Según ha manifestado la empresa en reiteradas ocasiones, el conflicto que plantean los trabajadores no es de índole laboral, sino que tiene que ver con el futuro contrato, ya que el actual está caducado desde diciembre de 2017.

El anterior gobierno de ZEC licitó el servicio, que atiende los parques y zonas verdes de la mayor parte de la ciudad –un sector de la margen izquierda lo gestiona Umbela–, pero el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) tumbó los pliegos en reiteradas ocasiones tras varios recursos.

Finalmente, se logró adjudicar el concurso a Acciona, ya con la coalición PP-Cs en el gobierno, por 49,1 millones de euros para los siguientes cuatro años. Sin embargo, de nuevo el Tacpa anuló el proceso y eliminó a todas las empresas candidatas salvo a una, Perica, que precisamente había logrado la peor puntuación en el proceso. Por ello, el Consistorio declaró desierto el concurso y anunció su decisión de elaborar unos nuevos pliegos, lo que hará que, como mínimo, no haya nuevo adjudicatario antes de un año.

La concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, no ha garantizado la continuidad de las cláusulas sociales introducidas en los anteriores pliegos. Además, ha sugerido la posibilidad de fragmentar el servicio en varios lotes. A ambas decisiones se opone frontalmente el comité de empresa, que mantiene una tensa relación con el nuevo gobierno.

De hecho, los sindicatos anunciaron una demanda contra los servicios mínimos decretados por PP-Cs, del 22,75%, por «abusivos». Con esta cifra, están llamados a trabajar 54,6 personas de media al día, sobre una plantilla de 240. Ayer el comité reclamó al Ayuntamiento su intervención en el conflicto.

Zaragoza, de las que más presupuesto concentra en un solo lote

Zaragoza es la ciudad española que más presupuesto concentra en un solo contrato para el mantenimiento de los parques y zonas verdes. Tan solo Madrid le supera por poco en uno de sus lotes, pero entre las de su tamaño, la capital aragonesa se impone sobre el resto. Así se desprende de un estudio que ha elaborado el gobierno PP-Cs como documentación previa para la elaboración de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

En concreto, el contrato de mantenimiento de las zonas verdes del sector 1, en manos de FCC, acumula el 70% del presupuesto municipal para estas labores. El resto se lo llevan el parque del Agua (con el 12%), el sector 2, en manos de Umbela (11%), las fuentes públicas (8%) y la masa forestal periurbana (3%).

Al igual que Zaragoza, otras capitales españolas fragmentan el servicio de parques y jardines en lotes, pero el reparto es más equitativo, como ocurre en Sevilla, donde el contrato más abultado apenas aglutina el 18% de la partida. En Málaga, Valencia y Córdoba dividen la ciudad en dos zonas casi similares, mientras que en La Coruña y Valladolid lo hacen en tres.