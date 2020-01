Chueca: "El Ayuntamiento no puede ir más allá" de pedir diálogo entre trabajadores y FCC

La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha instado nuevamente a los trabajadores y a la dirección de FCC parques y jardines a negociar el convenio colectivo al dejar claro lo siguiente: "Nuestro papel no puede ir más lejos porque es un conflicto laboral y se tiene que mediar entre ambas partes".

Los trabajadores de FCC parques y jardines han comenzado este lunes, 20 de enero, una huelga indefinida después de que rompieran en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), las negociaciones con la dirección de la empresa que gestiona esta contrata municipal.

Chueca ha explicado que el Ayuntamiento ha gestionado los servicios mínimos que "es una obligación" para que la ciudad se vea lo mínimo afectada y que se han establecido en un 23% de la plantilla que es inferior a la última huelga de 2014. Asimismo, se ha instado a la empresa y al comité a que vuelvan a sentarse a la mesa de negociación para acabar con el conflicto laboral lo antes posible.

NOTICIAS RELACIONADAS El comité de FCC habla de seguimiento del 100% en el primer día de huelga indefinida de los jardineros

En rueda de prensa, Chueca ha estimado que el "único motivo que justifica la huelga" es la negociación del convenio colectivo, que protege el poder adquisitivo de los trabajadores y sus condiciones sociales. "Este gobierno es el que, por primera vez, con esta contrata les instamos a que se sienten a negociar porque es la única herramienta que ayudará a garantizar el poder adquisitivo y los derechos sociales en los próximos meses y años".

Chueca ha indicado que además si se tarda en licitar el contrato de la zona 2 de parques y jardines con el convenio colectivo firmado "los trabajadores estarán protegidos y no se penalizará el poder adquisitivo, que es algo que no han tenido desde que venció el convenio en diciembre 2017", ha apuntado.

A su parecer, los trabajadores han recibido una propuesta "razonable" por parte de FCC con una subida del 1 por ciento, que en el 2021 sería del IPC real más el 1 por ciento y en 2022 el IPC real más otro 1 por ciento, junto a mejoras sociales.

Huelga con efectos perjudiciales para Zaragoza

Asimismo, ha señalado que otros sindicatos, como UGT, quieren negociar porque creen que es un "buen punto de partida". Chueca ha alertado de que la huelga tiene efectos "perjudiciales para la ciudad y la plantilla porque tiene una penalización importante" por lo que les ha animado a estudiar la propuesta de la empresa para llegar a un acuerdo.

Sobre el pliego pendiente de licitación y que tardará unos meses en aprobarse, Chueca ha precisado que "no se ha dicho que no se vayan a mejorar o respetar las anteriores, que son incluso mejorables". Ha agregado que se estudian en los aspectos que atañen a la igualdad e inserción de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social y la conciliación. "Se van a respetar y mejorar y no tienen que estar preocupados".

En cuanto a una posible distribución por lotes de la zona 2 a la que se oponen los trabajadores Chueca ha aclarado que "no se ha garantizado que se dividan o que se mantengan porque la responsabilidad es hacer lo mejor para la ciudad y es hacer algo diferente a lo que se ha hecho".

Quejas por las zonas verdes

Al respecto, ha aportado el dato de que más del 24% de las quejas de los vecinos atañen a la zonas verdes y el comité de empresa "ha reconocido que es mejorable".

Por ello, Natalia Chueca ha considerado que si se hace lo mismo que hasta ahora se obtendrá el mismo resultado, motivo por el que se estudia una "estrategia global para adecuar los recursos de la mejor forma a la elaboración de los nuevos contratos".

La consejera municipal ha apuntado que "los lotes no se deciden ahora por presiones y no son motivo de huelga y al ayuntamiento le corresponde velar por lo mejor de la ciudad, agregando que "el convenio les garantiza, con independencia de los lotes, su poder adquisitivo y condiciones sociales".